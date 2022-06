Oggi, martedì 7 giugno 2022, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Arena 60 70 80 e 90, evento musicale condotto da Amadeus che andrà in onda in autunno su Rai 1.

La seconda edizione si terrà all’Arena di Verona, il 12, il 13 e il 14 settembre 2022. Rispetto alla scorsa edizione, quindi, ci sarà una serata in più. Come anticipato da TvBlog, la data più probabile per quanto riguarda la messa in onda dovrebbe essere sabato 17 settembre, in onda ogni sabato sera, per tre settimane.

La prima edizione, registrata il 12 e il 14 settembre 2021 e andata in onda il 25 settembre e 2 ottobre 2021, ha avuto come titolo Arena Suzuki 60 70 80. Durante le due serate, sono stati ripercorsi tre decenni musicali insieme a ospiti come Europe, Umberto Tozzi, Loredana Bertè, Alan Sorrenti, Orietta Berti, Johnson Righeira, Samantha Fox, Edoardo Vianello, Sandy Marton, Tracy Spencer, Ivana Spagna, Sergio Caputo, Maurizio Vandelli, Village People, Gianna Nannini, Raf, Patty Pravo, Opus, Sabrina Salerno, Roberto Vecchioni, Donatella Rettore, Tony Hadley, Peppino Di Capri, Gazebo, Alphaville, Fausto Leali e Marcella Bella.

Per questa seconda edizione, come si può facilmente evincere dal titolo, è stato aggiunto un ulteriore decennio, gli anni ’90.

Gli anni ’60 ’70 ’80 e ’90, come ricordiamo, sono stati protagonisti anche nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nella quarta serata, dedicata alle cover, infatti, i 25 Big in gara hanno presentato un brano, italiano o internazionale, pubblicato nell’arco di questi quattro decenni.

Come seguire la conferenza stampa di Arena 60 70 80 e 90 in diretta

Nel corso della conferenza stampa, interverranno Amadeus, Federico Sboarina, sindaco di Verona e presidente della Fondazione Arena di Verona, Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo, vice direttore Intrattenimento Prime Time, Gianmarco Mazzi, amministratore delegato e direttore artistico Arena di Verona S.r.l., e Niccolò Presta, amministratore di ArcobalenoTre, produttore dell’evento.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 11:30.