Arena 60, 70, 80 (e 90) torna su Rai1 a settembre con Amadeus e si allunga, ecco quando

Squadra che vince non si cambia e sopratutto, se si tratta di un programma, lo si conferma (e lo si allunga come vedremo). Tornerà dunque in campo anche nella prossima stagione televisiva Arena 60, 70, 80 (e 90) lo spettacolo musicale dall’Arena di Verona che nella scorsa stagione ha debuttato dai teleschermi di Rai1. L’accoglienza del pubblico in occasione delle due puntate dello scorso anno è stata buona, quindi la direzione intrattenimento prime time ha deciso di confermare anche per la prossima stagione tv l’appuntamento musicale diretto e condotto da Amadeus. L’annuncio della conferma fu per altro dato “a stretto giro di posta“, ora qui su TvBlog siamo in grado di darvi altre informazioni a riguardo.

Arena 60,70, 80, 90 dunque aprirà anche la prossima stagione televisiva dell’intrattenimento del sabato sera di Rai1 e la data più probabile della sua prima puntata è quella di sabato 17 settembre 2022. Quest’anno poi lo show musicale condotto da Amadeus conquista una puntata in più visto il successo della prima edizione. Saranno infatti tre le puntate della seconda edizione di questo programma che va a riaccendere nella memoria della gente le canzoni indimenticabili di quel trentennio, quello cioè che va dagli anni sessanta e fino agli anni novanta, già perchè in questa seconda edizione lo show di Amadeus allargherà il suo bacino ai grandi successi musicali degli anni novanta.

Come dicevamo la seconda edizione di Arena 60,70,80, 90 dovrebbe partire sabato 17 settembre per andare in onda per tre sabati, poi dovrebbe partire, l’otto di ottobre, l’edizione 2022 di Ballando con le stelle, partenza legata ai Mondiali di calcio, per altro ora orfani della Nazionale italiana . Per questo motivo la presenza dello show di Milly Carlucci nel palinsesto autunnale di Rai1 diventa più probabile (sulla carta c’era anche lo spostamento in primavera). Se invece il programma diretto e condotto da Milly Carlucci dovesse partire sabato 17 settembre, come vorrebbero in Rai, cosa questa molto difficile, sappiamo tutti che la Carlucci vuole partire più avanti, allora Arena 60,70,80, 90 con le sue 3 puntate, scivolerebbe la domenica sera.