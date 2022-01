Per celebrare l’anno incredibile che li ha visti primeggiare non solo in Italia ma anche a livello internazionale, i Måneskin non potevano non tornare sul palco dove l’escalation ha avuto inizio, al Teatro Ariston, in qualità di super ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Come ormai è consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus, ha annunciato la presenza della band romana, precisamente nella prima serata di Sanremo 2022, durante l’edizione serale odierna del Tg1:

Li ringrazio. Li ho semplicemente invitati e loro sanno l’affetto che Sanremo, che io e che il pubblico ha per loro. Sono la band più forte al mondo, al momento. Li aspettiamo a braccia aperte.

La band è intervenuta al Tg1, in collegamento da Los Angeles:

Non vediamo l’ora, siamo prontissimi. Sarà bellissimo, sarà una grandissima emozione, è lì che è iniziato tutto questo, ringraziamo Amadeus per aver creduto al nostro pezzo. Daremo il cuore.

I Måneskin, come sappiamo, sono i campioni in carica del Festival dopo aver trionfato, circa undici mesi fa, con la canzone Zitti e Buoni, piazzandosi al primo posto davanti alla coppia Francesca Michielin/Fedez ed Ermal Meta.

Il boom internazionale della band capeggiata da Damiano David, lanciata nel corso dell’undicesima edizione di X Factor, è avvenuto con la vittoria all’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, un trionfo che ha permesso all’Italia di tornare ad essere il paese organizzatore della manifestazione dopo 31 anni dall’ultima edizione.

Måneskin: il successo internazionale dopo Sanremo

Dopo la vittoria a Rotterdam, i Måneskin hanno inanellato una soddisfazione dietro l’altra, entrando nelle classifiche praticamente di tutto il mondo e raggiungendo la vetta anche nella classifica mondiale di Spotify con la cover di Beggin’.

Negli ultimi mesi, la rock band ha vinto due premi all’edizione 2021 degli MTV Europe Music Awards e ha preso parte a diversi show televisivi statunitensi come il Tonight Show di Jimmy Fallon e l’Ellen DeGeneres Show. Prossimamente, il 22 gennaio 2022, i Måneskin si esibiranno anche al Saturday Night Live.

Il 6 novembre 2021, la band ha aperto un concerto che i Rolling Stones hanno tenuto a Las Vegas mentre lo scorso 9 dicembre, i Måneskin si sono esibiti nel corso della finale di X Factor 15.