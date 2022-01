Cesare Cremonini sarà presente alla 72esima edizione del Festival di Sanremo in qualità di super-ospite.

La presenza del cantautore e musicista bolognese è stata confermata ufficialmente da Amadeus durante l’edizione serale di questa sera del Tg1.

Per Cremonini, sarà la prima volta in assoluto al Festival della Canzone Italiana. Il cantautore, infatti, non ha mai preso parte alla kermesse sanremese, né come ospite, né come cantante in gara.

Cesare Cremonini: vent’anni di carriera al Festival di Sanremo

Al Festival di Sanremo, Cesare Cremonini celebrerà la sua carriera ventennale di successi, iniziata, in realtà, più di vent’anni fa, precisamente nel 1999, con il successo incredibile dei Lùnapop, la band che pubblicò un album solo (…Squérez?, 1.600.000 copie vendute) prima di sciogliersi definitivamente nel 2002.

Lo scioglimento della band diede il via alla fortunatissima carriera solista del cantante 42enne che, fino ad ora, ha pubblicato 6 album di inediti (Bagus, Maggese, Il primo bacio sulla Luna, La teoria dei colori, Logico e Possibili scenari), due album live e tre raccolte.

Nel corso della sua carriera, Cesare Cremonini si è anche dedicato a progetti extra-musicali come due film da protagonista (Il cuore grande delle ragazze, di Pupi Avati, e Un amore perfetto), due libri e una serie tv (Via Zanardi 33). Un concerto che l’artista tenne a San Siro è stato anche trasmesso da Rai 2, in prima serata, il 17 luglio 2018.

Cesare Cremonini è reduce dalla pubblicazione del singolo Colibrì, disponibile dal 1° dicembre scorso. La prossima estate, il cantautore tornerà ad esibirsi dal vivo con il tour Cremonini Stadi 2022 mentre il 25 febbraio 2022 pubblicherà il suo settimo album in studio, La ragazza del futuro.

Nel video mandato in onda dal Tg1, Cesare Cremonini si è prestato ad una piccola gag con Amadeus.

Il conduttore, sempre al Tg1, ha ufficializzato ieri le 5 co-conduttrici con le quali condividerà il palco del Teatro Ariston. Lo scorso 8 gennaio, sempre al Tg1, Amadeus ha confermato la presenza di Checco Zalone.