Sanremo 2022, Checco Zalone superospite al Festival: l’annuncio in arrivo

Il calendario parla chiaro: mancano 23 giorni all’inizio del Festival di Sanremo numero 72 firmato per la terza volta consecutiva da Amadeus sia come conduttore che come direttore artistico. Se la lista dei Big è più che certa, quella degli ospiti inizia ad essere via via delineata. La breaking di giornata è sicuramente legata ad un nome forte della comicità e del cinema italiano: Checco Zalone.

L’attore e regista campione di incassi sarebbe nella rosa dei superospiti pronti a salire sul palco dell’Ariston di Sanremo in una delle cinque serate (la kermesse è in programma dal 1° al 5 febbraio prossimo). Le poche informazioni che fino ad ora siamo in grado di riportare arrivano principalmente dagli organi di stampa come ANSA e AdnKronos che confermerebbero la presenza di Checco Zalone a Sanremo e, in particolare, quest’ultima agenzia aggiunge che la sicurezza arriverà direttamente dalla vivavoce di Amadeus durante il Tg1 delle ore 20.