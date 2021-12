Sabato 8 gennaio si aprirà ufficialmente la seconda parte della stagione televisiva, che in questi giorni di festività natalizia è parzialmente in vacanza. La sfida sarà tra Tali e quali di Carlo Conti su Rai1 e C’è posta per te di Maria De Filippi. Il giorno successivo, domenica 9, andrà in onda la prima puntata della nuova serie di Rai1, dal titolo Non mi lasciare. Si tratta di un thriller in quattro serate, prodotto da Rai Fiction e PayperMoon Italia, con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum, candidato ad essere il primo successo della serialità della tv pubblica nel 2022.

Come noto la Rai punta moltissimo sulle fiction, alle quali non a caso la rete ammiraglia concede addirittura quattro prime serate su sette (domenica, lunedì, martedì e giovedì). Una strategia che trova grande apprezzamento nel pubblico, che segue i singoli titoli con importante partecipazione.

E allora Mediaset, e in particolare Canale 5, cosa può proporre dal canto suo per quella che sarà la seconda vera sfida Auditel del 2022? La risposta è: Tolo Tolo.

Infatti, il film di e con Checco Zalone andrà in onda su Canale 5 nella serata di domenica 9 gennaio (con partenza intorno alle ore 21.40) proprio ‘contro’ la prima puntata di Non mi lasciare. Per la commedia, che al cinema a inizio del 2020 (prima che scoppiasse la pandemia) ha incassato oltre 46 milioni di euro, si tratta del primo passaggio televisivo in chiaro. Fino al 9 gennaio Tolo Tolo sarà visibile solo a pagamento, su Amazon Prime Video.

La strategia di controprogrammazione di Canale 5 funzionerà? Tolo tolo riuscirà a giocarsela, in termini di ascolti, con Non mi lasciare, di cui lunedì 10 gennaio andrà in onda la seconda puntata?