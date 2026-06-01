“Giorgia Cardinaletti si sposa”, chi è il compagno: noto giornalista

Il giornalismo italiano si tinge di rosa con un clamoroso colpo di scena che sta già facendo impazzire gli appassionati di gossip. Una delle storie d’amore più protette e vissute lontano dai riflettori della televisione sta per tagliare il traguardo più importante. Giorgia Cardinaletti, celebre e stimato volto del Tg1, si prepara a convolare a nozze con il compagno e collega Francesco Bechis.

L’indiscrezione, lanciata dal settimanale Chi Magazine, ha trovato una conferma silenziosa ma sotto gli occhi di tutti proprio durante le recenti edizioni del telegiornale della prima rete Rai.

Ai telespettatori più attenti e acuti, infatti, non è affatto sfuggito un dettaglio brillantissimo apparso al dito della giornalista di Fabriano: un prezioso anello di fidanzamento, simbolo di una proposta di matrimonio ufficiale a cui è seguito un sì convinto e colmo di felicità.

Chi è Francesco Bechis, la firma del giornalismo politico che ha conquistato la Cardinaletti

Se Giorgia Cardinaletti è ormai una certezza del servizio pubblico, reduce da una carriera che l’ha vista spaziare con successo da Rai News 24 a La Domenica Sportiva, fino alla prestigiosa co-conduzione del Festival di Sanremo nel 2026, il futuro sposo si muove in un ambito leggermente diverso ma altrettanto autorevole.

Francesco Bechis, di otto anni più giovane della compagna, è una delle firme della cronaca politica del quotidiano Il Messaggero. Un talento che scorre nel sangue, dato che il giovane cronista è un vero e proprio “figlio d’arte” cresciuto a pane e notizie: suo padre è infatti Franco Bechis, attuale direttore di Open.online, mentre la madre è Monica Mondo, stimata professionista in forza a Tv2000.

Il percorso di Bechis è caratterizzato da studi solidi, avviati con il diploma al liceo classico Dante Alighieri di Roma, proseguiti con una laurea in Scienze Politiche alla Luiss Guido Carli e arricchiti da un’importante esperienza formativa in Erasmus a Copenhagen.

Un amore nato nel silenzio dopo la fine della storia con Cremonini

La scintilla tra i due colleghi è scoccata circa un anno fa. Per Giorgia Cardinaletti si tratta di un capitolo totalmente nuovo e travolgente, arrivato dopo la fine della passata e chiacchieratissima relazione sentimentale che l’aveva legata al cantautore Cesare Cremonini.

Nonostante la popolarità di lei e il peso mediatico dei rispettivi ruoli, la coppia è riuscita a blindare la propria quotidianità per dodici mesi, vivendo questo sentimento al riparo dai paparazzi e dai pettegolezzi.

Al momento, i due diretti interessati hanno preferito trincerarsi dietro un rigoroso e comprensibile no-comment, mantenendo il più assoluto riserbo anche sulla data ufficiale e sulla location scelta per il grande giorno. Una cosa però è certa: il mondo dell’informazione e della TV si prepara a festeggiare uno dei matrimoni più eleganti dell’anno.