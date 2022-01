L’annuncio degli ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo sta diventando un mini-evento nell’evento. Amadeus, infatti, nell’edizione serale di oggi del Tg1, ha annunciato ufficialmente un altro super ospite e a far sorridere, questa volta, sono state le modalità dell’annuncio.

Per la cronaca, il conduttore e direttore artistico ha ufficializzato il nome di Laura Pausini.

Durante il Tg1, sostanzialmente, Elisa Anzaldo ha lanciato il servizio, un video realizzato da Amadeus, pronto ad annunciare il nome del nuovo super ospite, con un mazzo di fiori in mano:

Amici del Tg1, questi sono i fiori di Sanremo e sto per inviarli ad un’artista amata in tutto il mondo che sarà super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, esattamente mercoledì sera. Questi fiori, i fiori di Sanremo, sono per…

E il servizio si è interrotto improvvisamente, con la seguente comunicazione di Elisa Anzaldo ai telespettatori:

Lo sapremo solo alla fine del telegiornale…

🔴Amadeus sta per annunciare il super ospite amato in tutto il mondo che sarà nella seconda serata di #Sanremo2022.

Elisa Anzaldo sa come tenerci incollati alla tv#TG1 pic.twitter.com/muhskg7xMy — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 18, 2022

Laura Pausini a Sanremo 2022

Verso la fine dell’edizione, quindi, lo stesso filmato è andato in onda, ovviamente, completo, con il contributo video di Laura Pausini:

Grazie Ama, i tuoi fiori sono arrivati. Vengo a Sanremo e presenterò per la prima volta la mia nuova canzone, Scatola. Poi ti racconterò un po’ di cose perché il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Non vedo l’ora, grazie per l’invito.

Per Laura Pausini, che ha partecipato in gara a Sanremo due volte, agli inizi della sua carriera, trionfando nel 1993 con La Solitudine nella categoria Novità e arrivando terza, l’anno successivo, con Strani Amori, sarà la settima partecipazione come super ospite dopo quelle dell’edizione 2001, del 2006, del 2016, del 2018, la fugace apparizione nell’edizione 2020 (per presentare l’evento benefico Una. Nessuna. Centomila., posticipato a causa del COVID-19) e la partecipazione nella scorsa edizione per festeggiare la vittoria del Golden Globe con la canzone Io Sì/Seen, singolo inserito nella colonna sonora del film La vita davanti a sé.