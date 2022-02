Dopo il successo della prima serata, questa sera andrà in onda su Rai 1 la seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, con la partecipazione dell’attrice Lorena Cesarini, co-conduttrice della puntata di stasera.

In questa seconda serata di Sanremo 2022, si esibiranno gli altri 13 dei 25 cantanti in gara: a votare, anche stasera, sarà solo la Sala Stampa che esprimerà un voto da 1 a 10. La classifica finale terrà conto delle tre componenti in cui viene divisa la Sala Stampa in queste prime due serate (Radio, Web e Tv/Stampa), ciascuna con un peso di 1/3 sulla composizione della classifica.

Il super ospite musicale sarà Laura Pausini che presenterà il suo nuovo singolo, Scatola, canzone originale del film Laura Pausini – Piacere di conoscerti. L’ospite comico, invece, sarà Checco Zalone. Dalla nave Costa Toscana, dove si trovano Orietta Berti e Fabio Rovazzi, invece, si esibirà Ermal Meta, l’anno scorso in gara al Festival con Un milione di cose da dirti.

Questa sera, verrà ricordata anche Monica Vitti, la celebre attrice scomparsa oggi, all’età di 90 anni.

Tra gli ospiti, ci saranno anche Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste della terza stagione de L’Amica Geniale (L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta), Arisa e Malika Ayane.

Previsto, anche un momento legato ai giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Sanremo 2022, seconda serata: scaletta

Ricordiamo l’ordine di esibizione dei 13 Big in gara che vedremo questa sera:

Sangiovanni – Farfalle Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Le Vibrazioni – Tantissimo Emma – Ogni volta è così Matteo Romano – Virale Iva Zanicchi – Voglio amarti Ditonellapiaga con Rettore – Chimica Elisa – O forse sei tu Fabrizio Moro – Sei tu Tananai – Sesso occasionale Irama – Ovunque sarai Aka 7even – Perfetta così Highsnob e Hu – Abbi cura di te

TvBlog seguirà in tempo reale la seconda serata del Festival di Sanremo 2022 a partire dalle ore 20:40.