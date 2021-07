Oggi, giovedì 1° luglio 2021, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Arena ’60 ’70 ’80, due serate-evento, condotte da Amadeus, che si terranno il 12 e il 14 settembre 2021 all’Arena di Verona e che andranno in onda il 2 e il 9 ottobre, in prima serata, su Rai 1.

Le due serate-evento, anticipate da noi di TvBlog, sono state annunciate ufficialmente nel corso della presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva.

Amadeus sarà il protagonista di due show durante i quali verrà celebrata la grande musica, italiana e internazionale, dei tre decenni citati nel titolo: gli anni ’60, gli anni ’70 e gli anni ’80.

Arena ’60 ’70 ’80, stando alla presentazione ufficiale, saranno “due eleganti feste a tema”, con l’Arena di Verona che sarà “vestita” con i simboli e le icone di quel periodo.

Amadeus calcherà il palco dell’Arena di Verona, come conduttore, per la prima volta nella sua carriera. Il conduttore veronese tornerà anche in veste di dj, quello che è stato il suo primo amore professionale.

Tra le canzoni che verranno celebrate, riascolteremo le hit, prodotte e cantate in Italia, diventati dei successi in tutto il mondo, le canzoni d’autore e i brani delle star internazionali.

Stefano Coletta, direttore di Rai 1, durante la presentazione dei palinsesti Rai 2021/22, ha parlato dello show con le seguenti dichiarazioni:

Amadeus, dopo i due grandi Sanremo, tornerà in prima serata con Arena ’60 ’70 ’80, in cui racconterà la musica di quegli anni, con le hit e con i racconti di personaggi meteore. C’è una somiglianza con I Migliori Anni, ma cambierà il linguaggio e anche il conduttore, che è nato come dj.

Durante la conferenza stampa, interverranno Amadeus, Federico Sboarina, sindaco di Verona e presidente della Fondazione Arena di Verona, Stefano Coletta, Claudio Fasulo, vice direttore di Rai 1, e Gianmarco Mazzi, amministratore delegato e direttore artistico Arena di Verona S.r.l..

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.