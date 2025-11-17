Dove vivono Amadeus e Giovanna Civitillo

Amadeus e Giovanna Civitillo vivono con il figlio Josè in un meraviglioso appartamento nel cuore di Milano. La coppia è innamoratissima e condivide spesso immagini dalla propria abitazione, per questo motivo è possibile notare tutti i dettagli – soprattutto quelli extra lusso – della dimora del famoso conduttore e della moglie.

Ex conduttore del Festival di Sanremo, attuale volto di punta di Nove, da qualche tempo si vocifera che Amadeus potrebbe tornare a Mediaset. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma essendo un personaggio così amato dal pubblico, non sarebbe così remota l’idea che l’azienda del Biscione lo voglia “chiamare in squadra”. Il conduttore con la moglie e il figlio ha un bellissimo attico in uno dei grattacieli più importanti del capoluogo lombardo, con una vista che è letteralmente da mozzare il fiato.

La casa di Amadeus e Giovanna Civitillo a Milano, le differenze con l’appartamento romano

Amadeus e Giovanna Civitillo hanno ben due case, una a Milano, che dovrebbe essere quella in cui vivono più in pianta stabile e una a Roma, a disposizione per quando si trovano entrambi nella Capitale per motivi di lavoro. Le due case sono molto diverse, l’attico di Milano si trova al quindicesimo piano di uno dei grattacieli più belli di City Life, quartiere esclusivo del capoluogo lombardo, dove infatti vivono moltissimi vip.

La casa è in un grattacielo che si trova nei pressi di Corso Sempione e ha una vista pazzesca su City Life, è un edificio di recentissima costruzione, infatti, è stato realizzato ai tempi dell’Expo 2010. Il grande appartamento di Amadeus e della moglie è molto luminoso, ha tantissime ampie finestre da cui entra tanta luce naturale, è diviso in una zona giorno, con salotto, sala da pranzo e cucina e una zona notte che si raggiunge con un corridoio, dove si trovano le camere da letto.

L’arredamento della casa milanese di Amadeus e Giovanna Civitillo è minimal, i colori scelti sono tinte tenui e oro, questa tonalità – ad esempio – ricopre un’intera parete in camera da letto. La chicca dell’appartamento è senza ombra di dubbio il terrazzo panoramico, dove la famiglia si gode momenti di relax all’aria aperta. Non mancano dettagli di design e ci sono poi tantissime foto, per lo più ritratti di coppia e di famiglia. Per la casa la famosa coppia ha scelto un bel parquet chiaro, che scalda l’ambiente e conferisce autenticità a ogni stanza. La cucina si discosta dal resto della casa, i mobili infatti sono fucsia, una tinta decisamente più vivace rispetto a quelle tenui degli altri ambinenti.

Molto diversa, invece, è la casa romana di Amadeus e Giovanna Civitillo, circondata da un giardino, con gli interni in legno e un arredamento decisamente più tradizionale, uno stile classico e semplice, per una dimora dal fascino senza tempo.