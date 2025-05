Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo Warner Bros. Discovery, in un’intervista pubblicata dal quotidiano Il Messaggero, ha parlato dei nuovi programmi di Amadeus che andranno in onda sul canale NOVE dopo Chissà chi è, il game show tratto dallo stesso format dei Soliti Ignoti, che non è riuscito a decollare né nell’access prime time, né con i recenti speciali in prima serata, e La Corrida, che ha raccolto risultati più soddisfacenti (ma non esaltanti).

Parlando di questa prima parte di stagione nella quale era legittimo aspettarsi qualcosa di più dai programmi di Amadeus, Laura Carafoli ha dichiarato che la scelta di puntare su format collaudati è stata dovuta alla mancanza di tempo “per cercare idee originali” visto che “Amadeus fino al 31 agosto 2024 era legato ad un’altra azienda”.

Dalle analisi di mercato, stando sempre alle dichiarazioni di Carafoli, il pubblico del NOVE, al contrario, si aspettava da Amadeus “qualcosa fuori dagli schemi”. I nuovi format sono stati trovati, e ovviamente testati, e andranno in onda in primavera, uno in prima serata e l’altro nell’access.

Come anticipato da TvBlog in un nostro retroscena, il nuovo show di prima serata di Amadeus sarà un programma musicale. Il format proviene dall’Inghiltera e si intitola Starstruck:

È un talent show che visivamente ricorda X Factor, in onda per la prima volta nel 2022 su Itv. In pratica, una gara canora riservato a sconosciuti non professionisti ma di talento che hanno una gran passione per artisti tipo Lady Gaga o Freddie Mercury.

Stando sempre alle dichiarazioni di Laura Carafoli, il programma sarà composto da 8 puntate, metterà in palio 50mila euro e in ogni puntata si confronteranno 6 squadre di 3 concorrenti ciascuna:

All’inizio, ogni sfida, in tutto 6 a serata, si fa sempre in 3, quindi tre Renato Zero arrivano sul palco insieme, dividendosi parti dello stesso brano. Una giuria di personaggi famosi, di cui due sicuramente cantanti, deciderà con il pubblico, chi dei tre è il migliore. I selezionati a fine puntata gareggeranno insieme e solo uno di loro andrà in finale.

Carafoli ha aggiunto che non vi è alcun rischio di eccessiva somiglianza con Tale e Quale Show (soprattutto con lo spin-off Tali e Quali).

Il nuovo game show che andrà in onda nell’access prime time, invece, sarà Raid The Cage, format israeliano che avrà un titolo in italiano:

Un game show per coppie: uno dei due risponde a quiz per vincere secondi, l’altro entra in questa enorme gabbia piena di oggetti di ogni tipo, dall’auto all’orologio, che per vincere deve fisicamente portare fuori prima che si chiuda la porta entro il tempo conquistato in precedenza dal partner. È divertente.

Suzuki Music Party, l’evento con cui Amadeus ha dato il via alla sua avventura a Discovery, invece, non tornerà mentre arriverà a fine anno una nuova edizione de La Corrida.

Nell’intervista in questione, inoltre, la responsabile dei contenuti Warner Bros. Discovery ha confermato la possibilità di nuovi progetti anche per Fabio Fazio mentre non si è sbilanciata riguardo l’affascinante idea di acquisire i diritti del Festival di Sanremo.