Amadeus pronto a lasciare il Nove? Le indiscrezioni sul futuro del conduttore

A un anno esatto dal suo (clamoroso) addio alla Rai, Amadeus potrebbe essere di nuovo pronto a cambiare casacca. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il conduttore sarebbe vicino alla rottura del suo contratto con la Warner Bros. Discovery, che lo aveva accolto a braccia aperte sul Nove ma che non ha restituito (almeno per ora) i risultati sperati.

L’approdo sul Nove, infatti, salutato inizialmente come una svolta epocale per il panorama televisivo italiano, sembra non aver ripagato le aspettive. E i programmi di Amadeus, seppur curati e costruiti secondo il suo stile inconfondibile, non sono riusciti a bucare lo schermo e a conquistare il pubblico.

Gli ascolti si sono rivelati inferiori alle attese e, nonostante alcuni segnali di ripresa (come il game show The Cage – Prendi e Scappa) il quadro resta ancora incerto. Il programma ha toccato picchi del 4% di share, un risultato discreto per il Nove, ma ben lontano dai numeri a doppia cifra che il conduttore registrava su Rai 1.

E intanto, da Viale Mazzini a Cologno Monzese, si apre una partita a due per tentare di riportarlo in una rete generalista.

Offerte da Rai e Mediaset per Amadeus?

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci su un possibile disimpegno anticipato di Amadeus dal contratto sottoscritto con Discovery. E, a quanto pare, il suo nome è tornato nei radar di più di un editore.

Da una parte c’è la Rai, che pur non citandolo apertamente nella recente presentazione dei palinsesti sembra non aver chiuso del tutto la porta a un suo eventuale ritorno. Dall’altra c’è Mediaset, dove Pier Silvio Berlusocni, pur con diplomazia, ha lasciato intendere che un’eventuale trattativa non sarebbe affatto sgradita.

“Non ho motivi per dire di no ad Amadeus, ma nemmeno motivi per prenderlo”, ha dichiarato l’amministratore delegato del Biscione durante la conferenza stampa estiva di rito. Una frase che inevitabilmente suona come una porta socchiusa.

Anche perché negli ultimi mesi il conduttore ha già messo piede a Cologno, partecipando come giudice al Serale di Amici su invito di Maria De Filippi. Certo, il problema della collocazione resta. In Rai i suoi format storici sono già stati riassegnati: Affari Tuoi è passato con successo a Stefano De Martino, mentre Sanremo è stato affidato a Carlo Conti.

Anche a Mediaset il palinsesto è fitto e il margine di manovra limitato. Ma Amadeus è uno di quei pochi nomi in grado di costruire un programma da zero, portandolo al successo in tempi brevi. Difficile, dunque, che il suo futuro rimanga ancora a lungo appeso “all’ombra” del Nove. Qualcosa si muove, e se da questa stagione ci si aspettava una “nuova era” per il conduttore, ora si guarda già alla prossima.