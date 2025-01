Che farà, che farà, che farà, che farà Amadeus chi lo sa. Sa far tutto, o forse niente, da domani si vedrà e farà, farà quel che farà. Un inizio di avventura fatta di chiaro scuri quella del contratto che lega Amadeus con Discovery. L’insuccesso di Chissà chi è e le soddisfazioni de La corrida, in una rete, il Nove, che forse ha altri gusti e altri target. Vedi gli affezionati che seguono Fabio Fazio la domenica sera, invogliati dal consueto invidiabile parco ospiti di Che tempo che fa, che vede fra gli altri ormai spesso presente il Pontefice. Il Papa che gli fa i “lanci” anche all’Angelus (detto simpaticamente). Oppure i buoni ascolti di Cash or trash proprio nell’access occupato in autunno dall’ex Soliti ignoti.

Pubblico quindi quello del Nove molto diverso rispetto a quello di Rai1, dove era abituato ad operare Amadeus con il suo Affari tuoi. Programma questo che ormai ha trovato il suo anfitrione ideale con Stefano De Martino che è volato oltre i 9 milioni di telespettatori di picco e oltre il 40% di share, Numeri da anni ottanta in una televisione come quella di oggi tantissimo frammentata e quindi ancora più di valore rispetto a 40 anni fa.

Ma ormai quel che è fatto è fatto ed il buon Amadeus, che ha lasciato però un pezzo della sua famiglia su Rai1 con la moglie Giovanna Civitillo a E’ sempre mezzogiorno il venerdì con Antonella Clerici su Rai1 si dedica ad altro. Per esempio la versione prime time di Chissà chi è, messa lì probabilmente per ottimizzarne in qualche modo la spesa e assicurare valore al format ex Soliti ignoti, programma che però il giovedì sera non decolla.

D’altronde il giovedì è una serata difficile con la super fiction di Rai1. Quindi è tempo davvero di pensare ad altro. Ci risulta che Amadeus stia pensando per la primavera del Nove un nuovo prime time. Sarà un programma musicale i cui contorni sono in fase di studio. D’altronde parliamoci chiaro, Amadeus ha dato il meglio di se in televisione con la musica e le canzoni. I risultati dei suoi Festival di Sanremo sono sotto gli occhi di tutti.

Vedremo dunque nel prime time del Nove prossimo venturo Amadeus impegnato in una nuova trasmissione dal sapore musicale. Chissà che sia la volta buona per l’ex conduttore di Quiz show di trovare la via giusta per la sua felicità televisiva (e quella di Discovery che lo ha ingaggiato spendendo molti soldini). Male che vada potrebbe farsi dare da Pippo Baudo i consigli per tornare sui suoi passi, la palazzina del Tg5 è lì -anche- per quello. E alla fine, sarà quel che sarà!