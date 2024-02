Sanremo 2024, Zlatan Ibrahimovic ospite a sorpresa

Zlatan Ibrahimović a Sanremo 2024 ospite a sorpresa di Amadeus. A tre anni dalla sua co-conduzione, l’ormai ex calciatore e ora nel team del Milan, torna all’Ariston per prendersi l’applauso che non aveva avuto a Sanremo 2021, il Festival del lockdown. In quell’occasione aveva ‘duettato’ con Amadeus e Fiorello in un Ariston deserto (al massimo decorato con qualche palloncino) e assediato dalla pandemia di Covid-19.

Appare dal fondo della platea, dopo essere stato introdotto (un po’ malamente, diciamolo) con una serie di gag tra Amadeus e il maestro De Amicis. Ibrahimovic entra distribuendo suoi santini al pubblico e conquista il palco per prendere in giro Amadeus. E ricordare chi è il vero boss di Sanremo.

“Scusa quanti anni hai? 61? Io ne ho 42 e ho smesso di giocare…”

dice Zlatan, invitandolo ironicamente a lasciare il Festival.

“Se ti vedo stanco, guarda che chiamo il cambio, perché qui fuori c’è la fila di presentatori”.

Si accomoda in prima fila con la moglie, anche se avrebbe voluto il palco reale, quello di Mattarella dello scorso anno: una gag non provata con Amadeus, come conferma il conduttore, ma che il pubblico a casa può agilmente seguire la gag dal gobbo inquadrato dalla regia.

Ibrahimovic, insomma, cerca di portare avanti la sua carriera da showman come aveva raccontato a Sanremo 2021: vedremo se ci riuscirà. Intanto ha conquistato un posto in prima fila.