Non sono solo gli Stati Uniti a rispolverare i propri titoli migliori, in quella che è ormai l’epoca dei revival. Anche in Spagna hanno pensato di ritirare fuori dal cassetto uno dei titoli più in voga nei primi anni Duemila: parliamo, ovviamente, di Paso Adelante, di cui è giunta la conferma di una nuova serie in produzione, il cui titolo ufficiale sarà UPA Next.

La notizia arriva direttamente da Atresplayer, che non si limita solo a dare il titolo del revival, ma anticipa anche che alcuni dei protagonisti storici della serie torneranno davanti alla macchina da presa. La scuola di Carmen Arranz (Lola Herrera) riapre quindi i battenti, con vecchi e nuovi talenti pronti a far innamorare nuovamente il pubblico spagnolo e non solo.

Ricordiamo, infatti, che Paso Adelante ebbe un discreto successo anche in Italia, dove andrà in onda dal 2004 al 2006 nei pomeriggi di Italia 1: e chissà che UPA Next non arrivi presto anche da noi. L’idea di un revival, con un format di questo tipo, è decisamente azzeccata, d’altra parte. L’ambientazione in una scuola di ballo e recitazione permette infatti di avere un naturale ricambio di protagonisti e, perché, rivedere quelli del passato dall’altra parte della barricata, ovvero nei panni dei docenti.

Sembra essere questo il destino per alcuni dei protagonisti della serie originale, sebbene Atresplayer non abbia ancora comunicato chi prenderà parte al progetto. La notizia del revival giunge a due mesi e mezzo dall’acquisizione della serie originale da parte del catalogo spagnolo di Netflix: per due settimane, Paso Adelante è stata nella Top ten delle serie più viste su Netflix Spagna, creando un tam tam di commenti sul web che erano arrivati anche in Italia, tanto che in molti si chiedevano se la serie sarebbe stata disponibile anche da noi. Un revival è quello che ci vuole per rilanciare anche gli episodi già andati in onda e, perché no, trovare loro un posto in tv o -più probabile- su qualche piattaforma.