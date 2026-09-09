SuperKaraoke arriva in Liguria: tre serate di musica e divertimento con Michelle Hunziker

SuperKaraoke riparte da Ventimiglia. La trasmissione condotta da Michelle Hunziker è un’opportunità per il territorio fra grande spettacolo e musica live con i grandi nomi della scena italiana.

Canale 5 risponde a Raiuno. La musica dal vivo è protagonista in quest’estate particolarmente ricca di eventi televisivi. Gli eventi live hanno preso il posto dei grandi show di Varietà: il risultato televisivamente resta importante e i costi leggermente rimodulati. La tv di Stato propone Cesare Cremonini al Circo Massimo e La Notte delle Hits con Antonella Clerici e Clementino. Mediaset non resta a guardare e, aspettando la nuova edizione di Taratata, rispolvera il SuperKaraoke condotto da Michelle Hunziker.

Il format che, negli anni ’90, fece fortuna e ascolti con Fiorello alla guida torna in versione riveduta e corretta con la performer svizzera alla conduzione. Lo showman di Augusta ha scherzato in diretta a La Pennicanza, non appena ha saputo la volontà di Cologno Monzese di riproporre il format, ma poi ha dato la “benedizione televisiva” all’amica e collega: “Se c’è qualcuno – ha affermato il mattatore siciliano – che può ridare lustro al karaoke è proprio Michelle Hunziker”.

SuperKaraoke torna con Michelle Hunziker

La conduttrice, tuttavia, non è sola in questa avventura. In ogni tappa avrà ospiti d’onore molto importanti. In questa specifica occasione, il percorso musicale è cominciato da Ventimiglia. La prima puntata della trasmissione, in onda l’8 settembre 2026 in prime time, ha visto salire sul palco Alex Britti, Ricchi e Poveri, Baby K e Giusy Ferreri. Le star si divertono a cantare con le incursioni del pubblico fra risate e anticipazioni. Qualche artista, infatti, ha rivelato anche i propri impegni futuri: il palco di SuperKaraoke porta bene.

Un percorso che inizia da Ventimiglia, ma successivamente – grazie al contributo e alla regia di Roberto Cenci – toccherà altre parti d’Italia. Le prossime puntate, nello specifico, vedranno la presenza di Irene Grandi, Benji e Fede, Marco Masini, Ermal Meta Rovazzi e Anna Tatangelo. Il format sembra aver ritrovato l’abbrivio necessario, mettendo in una condizione particolare anche i Comuni ospitanti. Ogni parte d’Italia che viene toccata dalla trasmissione sembra trarne giovamento sotto diversi aspetti: dal turismo all’aggregazione di masse.

Un’opportunità per il territorio

Le aree ricettive, così come le istituzioni di riferimento, ringraziano: “Questa trasmissione – afferma Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria – è un’opportunità straordinaria per il territorio. Mediaset dà valore alle terre di Ventimiglia e alle aziende meritevoli che la compongono”. Appuntamento, dunque, alla prossima tappa. Le canzoni fanno bene al cuore e all’economia del Paese in quest’estate che volge al termine, ma non dimentica che è sufficiente toccare le corde giuste dell’anima per divertirsi e rinascere.