Tim Summer Hits Remix vince in extremis su L’Erede: 14,5 contro 14,1% di Share. I dati Auditel del 7 Agosto 2026

La musica vince su tutto, almeno in estate. Sul piccolo schermo è possibile constatare come i programmi d’indirizzo musicale facciano la differenza sia a Mediaset che in Rai. Quando viene trasmesso Battiti Live, Cologno Monzese viene premiato dagli ascolti in prima serata. Lo stesso si può dire per il Tim Summer Hits su Raiuno. Anche in versione Remix. Il meglio di ciascuna puntata viene messo insieme in un unico formato.

Nel caso specifico Raiuno si è imposto con il 14,5% di Share, la concorrenza de L’erede su Canale 5 si è fermata al 14,1%. Il margine di differenza è sottile. Quanto basta per affermare una supremazia televisiva necessaria al venerdì sera per quel che riguarda gli sviluppi delle reti ammiraglia. Le reti cadette, invece, virano su altro: Rai2 punta sull’usato sicuro con le repliche de L’Ispettore Coliandro. La fortunata serie ottiene il 5,5% di Share.

Tim Summer Hits Remix conquista la prima serata

Rai3 propone Itaca – Il Ritorno che si attesta al 7,4% di Share. Rete4 rispolvera una commedia sotto l’ombrellone grazie al lavoro dei Fratelli Vanzina con Un’Estate ai Caraibi che conquista il 4,8% di Share. La7 seleziona un documentario di approfondimento con La Vera Storia del Colosseo: ascesa e caduta. Il programma ottiene il 3,5% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, confida nella nostalgia che suscita I Delitti del BarLume: Il Re dei Giochi totalizza il 2,3% di Share.

Nove vicino al 4% di Share, l’emittente della Warner Bros Discovery si ferma al 3,9%, con Comedy Match. Uno show che anche in replica garantisce una discreta percentuale di pubblico. Sul Canale 20 con Beast troviamo una percentuale pari all’1,5% di Share. Wolf of Warrior su Rai4, invece, ottiene l’1,8% di Share. The Kill Team, su Iris, si ferma all’1,6% di Share. RaiMovie, con CasaBlanca, chiude all’1,3% di Share. La sfida preserale sulla tv generalista vede ancora contrapporsi L’Eredità Summer a La Ruota della Fortuna.

Gerry Scotti leader dell’access prime time

Il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha avuto una puntata speciale dedicata ai 70 anni del presentatore e speaker radiofonico di Pavia. Lo Share ha premiato l’appuntamento dedicato al genetliaco di uno dei pilastri di Mediaset con il 29,6% di Share. Marco Liorni, uno dei volti simbolo della Rai, risponde con il 15,8% di Share. Rai doppiata dalla concorrenza in access prime time.