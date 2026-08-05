Volevo un Figlio Maschio supera il 20%, Un Matrimonio di Troppo frena al 9,5% di Share. I dati Auditel del 4 Agosto 2026
Volevo un Figlio Maschio e La Ruota della Fortuna consegnano la leadership in access e prime time a Mediaset. Rai in crescita con gli Europei di Nuoto, ma fatica sulla rete ammiraglia: doppiato Un Matrimonio di Troppo fermo al 9,5%.
Volevo un Figlio Maschio consente a Mediaset di mettere un altro successo in cascina. L’Auditel, sulla rete ammiraglia, premia ancora una volta Cologno Monzese (dopo il successo di inizio settimana de Il Giovane Montalbano a Viale Mazzini) rispetto alle scelte della concorrenza. Canale 5 ottiene il 20,6% di Share grazie a una commedia brillante. Un Matrimonio di Troppo non riesce nel medesimo intento fermandosi, su Raiuno, al 9,5% di Share.
Un margine piuttosto ampio che, pur essendo arrivato nella stagione estiva, deve suscitare qualche riflessione rispetto alle scelte del prossimo futuro. Le reti cadette hanno virato su contenuti diversi: gli Europei di Nuoto su Rai2 sfiorano il 7% di Share fermandosi al 6,9% grazie all’Oro di Chiara Pellacani che raggiunge quota quattro ori nei tuffi. Un record importantissimo che consente allo sport italiano di distinguersi nuovamente per meriti acquisiti.
Canale 5 si prende prime time e access
Su Rai3 Il Coraggio di Essere Franco si attesta al 4,8% di Share. Rete4 sceglie Le Grandi Domande di Freedom fermandosi al 4,2% di Share. ItaliaUno si affida alla musica con Yoga Radio Estate e ottiene il 7,3% di Share. La7 offre spazio all’approfondimento con In Onda Prima Serata al 5,1% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, vira su Quantum Of Solace sfiorando il 3% di Share. 2,9% per uno dei film più celebri della saga di 007.
Stesso punteggio sul Nove, ma Warner Bros Discovery sceglie di puntare ancora sulla comicità con Save the Dating – Amori in corso. Il Canale 20 si affida a Ready Player One ottenendo il 2,2% di Share. Su Iris la versione classica de L’Odissea – anche rispetto al successo del cult di Nolan al cinema – conquista il 4% di Share. RaiMovie con I Vichinghi si ferma all’1,5% di Share. RaiPremium rispolvera Le Indagini di Lolita Lobosco. Le repliche della seconda stagione garantiscono il 2,3% di Share.
L’Eredità Summer cresce, ma resta indietro
Continua, invece, il percorso de L’Eredità Summer nel preserale generalista italiano di Raiuno: l’access prime time vede il programma condotto da Marco Liorni raggiungere il 15,9% di Share, ancora non basta per impensierire La Ruota della Fortuna che si attesta sul 27,6% di Share. In calo rispetto ai giorni scorsi il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, ma la leadership in quella fascia di palinsesto è ben salda.