Home Ascolti TV Volevo un Figlio Maschio supera il 20%, Un Matrimonio di Troppo frena al 9,5% di Share. I dati Auditel del 4 Agosto 2026

Volevo un Figlio Maschio supera il 20%, Un Matrimonio di Troppo frena al 9,5% di Share. I dati Auditel del 4 Agosto 2026

Volevo un Figlio Maschio e La Ruota della Fortuna consegnano la leadership in access e prime time a Mediaset. Rai in crescita con gli Europei di Nuoto, ma fatica sulla rete ammiraglia: doppiato Un Matrimonio di Troppo fermo al 9,5%.

di Andrea Desideri
Volevo un Figlio Maschio supera il 20%, Un Matrimonio di Troppo frena al 9,5% di Share. I dati Auditel del 4 Agosto 2026
5 Agosto 2026 11:55

Volevo un Figlio Maschio consente a Mediaset di mettere un altro successo in cascina. L’Auditel, sulla rete ammiraglia, premia ancora una volta Cologno Monzese (dopo il successo di inizio settimana de Il Giovane Montalbano a Viale Mazzini) rispetto alle scelte della concorrenza. Canale 5 ottiene il 20,6% di Share grazie a una commedia brillante. Un Matrimonio di Troppo non riesce nel medesimo intento fermandosi, su Raiuno, al 9,5% di Share.

Un margine piuttosto ampio che, pur essendo arrivato nella stagione estiva, deve suscitare qualche riflessione rispetto alle scelte del prossimo futuro. Le reti cadette hanno virato su contenuti diversi: gli Europei di Nuoto su Rai2 sfiorano il 7% di Share fermandosi al 6,9% grazie all’Oro di Chiara Pellacani che raggiunge quota quattro ori nei tuffi. Un record importantissimo che consente allo sport italiano di distinguersi nuovamente per meriti acquisiti.

Canale 5 si prende prime time e access

Su Rai3 Il Coraggio di Essere Franco si attesta al 4,8% di Share. Rete4 sceglie Le Grandi Domande di Freedom fermandosi al 4,2% di Share. ItaliaUno si affida alla musica con Yoga Radio Estate e ottiene il 7,3% di Share. La7 offre spazio all’approfondimento con In Onda Prima Serata al 5,1% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, vira su Quantum Of Solace sfiorando il 3% di Share. 2,9% per uno dei film più celebri della saga di 007.

Un Matrimonio di Troppo doppiato in percentuale di ascolto su Raiuno
Un Matrimonio di Troppo nel prime time di Raiuno (Screenshot Prime Video) – TvBlog

Stesso punteggio sul Nove, ma Warner Bros Discovery sceglie di puntare ancora sulla comicità con Save the Dating – Amori in corso. Il Canale 20 si affida a Ready Player One ottenendo il 2,2% di Share. Su Iris la versione classica de L’Odissea – anche rispetto al successo del cult di Nolan al cinema – conquista il 4% di Share. RaiMovie con I Vichinghi si ferma all’1,5% di Share. RaiPremium rispolvera Le Indagini di Lolita Lobosco. Le repliche della seconda stagione garantiscono il 2,3% di Share.

L’Eredità Summer cresce, ma resta indietro

Continua, invece, il percorso de L’Eredità Summer nel preserale generalista italiano di Raiuno: l’access prime time vede il programma condotto da Marco Liorni raggiungere il 15,9% di Share, ancora non basta per impensierire La Ruota della Fortuna che si attesta sul 27,6% di Share. In calo rispetto ai giorni scorsi il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, ma la leadership in quella fascia di palinsesto è ben salda.

Altri articoli su Ascolti TV