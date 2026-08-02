Ciao Darwin prende in largo contro Massimo Ranieri, La Promessa “tallona” Rai1. I dati Auditel del 1 Agosto 2026

La programmazione estiva è ricca di possibili rewatch tra repliche e ritorni illustri. In questo contesto, sulla generalista, il sabato sera se lo aggiudica Ciao Darwin. Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ottiene il 18,5% di Share su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset si affida ai suoi “cavalli di razza” che, anche in replica, non deludono mai il pubblico.

Rai1 opta per un altro titolo importante nel repertorio degli spettacoli di un certo peso: Sogno o Son Desto di Massimo Ranieri, però, raggiunge appena il 10,8% di Share. Siamo in estate, quindi i risultati sono dimostrazione di una stagione in cui il pubblico – tendenzialmente – passa meno tempo davanti alla televisione. Tuttavia, un margine così ampio non può essere sottovalutato.

Ciao Darwin batte Sogno o Son Desto

Le reti cadette, invece, hanno fatto altre scelte: Rai2 si affida agli Europei di Nuoto, tocca ai tuffi che interessano una percentuale di telespettatori pari al 4,2% di Share. Rai3 sceglie Per Un Pugno di Dollari. Il grande classico del cinema, diretto da Sergio Leone, totalizza il 6,2% di Share. A dimostrazione che un nutrito numero di persone ama ancora profondamente i classici della settima arte. Rete4 si affida a La Promessa. Il titolo fa vacillare anche la rete ammiraglia della Rai, posizionandosi al 7,8% di Share.

I numeri, in tal caso, dimostrano un avvicinamento graduale alle percentuali da prima serata. Su La7 troviamo, invece, un altro evergreen del cinema internazionale: 007 – Licenza di Uccidere ottiene il 4% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, ripiega sulla grande musica con l’evento dal vivo KissKissWay che raggiunge il 2,2% di Share.

L’Eredità cresce, ma La Ruota della Fortuna supera il 29%

Nove, invece, si affida al calcio giocato: Warner Bros Discovery, infatti, trasmette in chiaro la prima amichevole della Roma di Gasperini in Galles. I giallorossi, nella preparazione atletica lontano da Trigoria, escono sconfitti dal confronto con il Cardiff per 4 reti a 1. La percentuale complessiva rispecchia il risultato sul campo: troviamo, infatti, l’1,4% di Share. Sul Canale 20, Asher si spinge addirittura all’1,9% di Share.

Su Rai4, invece, Bronx conquista il 2% di Share. Leggermente meglio L’Ultimo Appello su Iris con il 2,1% di Share, mentre su RaiMovie Dirty Dancing – Balli Proibiti raggiunge il 2,7% di Share. Il preserale generalista italiano vede fronteggiarsi ancora L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna. Il programma condotto da Marco Liorni arriva al 17,2% di Share, in crescita rispetto alle ultime uscite, ma non può nulla contro la coppia televisiva ormai rodata Gerry Scotti-Samira Lui. La Ruota di Cologno Monzese gira più forte e raggiunge il 29,3% di Share.