Tim Summer Hits chiude al 16% mentre L’Erede è fermo al 15,3% di Share. I dati Auditel del 31 luglio 2026
Tim Summer Hits chiude al 16% di Share, leggermente staccato L’Erede su Canale 5. Il preserale italiano vede ancora L’Eredità Summer di Marco Liorni faticare contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui.
Il Tim Summer Hits chiude al meglio questa sua parentesi estiva. La rete ammiraglia della Rai si affida, ancora una volta, alla coppia Conti-Delogu con la buona musica a fare da sottofondo importane in questa stagione calda e a caccia di tormentoni. Restando in tema, i risultati televisivi non saranno un tormento per Viale Mazzini. La trasmissione chiude al 16% di Share. Resta in scia, ma con qualche decimo in meno, L’Erede su Canale 5 al 15,3% di Share.
Le reti ammiraglia si danno battaglia anche quando la televisione offre meno spunti del previsto in attesa dell’autunno con il ritorno dei palinsesti a pieno regime. Le reti cadette fanno altre scelte: Rai2 punta su L’Ispettore Coliandro – in replica – con Giampaolo Morelli nei panni del protagonista della serie diretta dai Manetti Bros. Il pubblico lo segue per un totale del 5,5% di Share. Rai3, invece, si ferma al 4,2% di Share con À L’Ancienne – Come una volta.
Tim Summer Hits, finale in crescendo su Raiuno. L’Erede in scia
Rete4 ritrova I Legnanesi al 5,2% di Share. ItaliaUno si eleva al 7,5% rispetto alla concorrenza con Chicago Fire. La voglia di serie tv non va in vacanza. La7 preferisce il documentario con la storia segreta di Pompei raggiungendo il 3,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, ritrova I Delitti del Barlume. In attesa della muova stagione, prevista per il prossimo anno, la replica dell’episodio “Sasso, carta, forbici” totalizza il 2% di Share.
Allunga rispetto alla concorrenza I Migliori Fratelli di Crozza con il 2,8% di Share sul Nove. Il Canale 20, invece, vede Transformers – L’Ultimo Cavaliere attestarsi sul 2,5% di Share. Rai4 con GunPower MilkShake arriva al 2,2% di Share. RaiPremium, invece, ripiega su I Profondi Segreti della Mia Famiglia all’1,3% di Share. Stesso punteggio totalizzato da Temptation Island in replica su La5. Il preserale generalista italiano vede sfidarsi La Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer.
Gerry Scotti “doppia” Marco Liorni
Il gioco di Cologno Monzese doppia idealmente la concorrenza. Marco Liorni si ferma al 15,4% di Share contro Gerry Scotti e Samira Lui che raggiungono il 28,8% di Share. Anche in estate la Ruota gira con ritmo, Viale Mazzini fatica ad imporsi in quella fascia oraria con un format diverso da Affari Tuoi che tornerà nel suo solito slot a partire dal 7 settembre 2026.