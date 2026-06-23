Mediaset, dopo La Ruota della Fortuna torna Passaparola: cosa si sa

L’onda nostalgica che sta travolgendo i palinsesti televisivi sembra pronta a riportare in vita uno dei decenni più amati del piccolo schermo. Cologno Monzese, forte dei recenti e ottimi riscontri ottenuti con il reboot de La Ruota della Fortuna, ha deciso di accelerare sulla politica dell’usato sicuro, mettendo in cantiere una serie di test per diversi storici quiz del passato. L’obiettivo dei vertici aziendali è chiaro: rinfrescare e dare nuova linfa a una prima serata che da tempo avverte il bisogno di format capaci di aggregare davanti alla tv l’intera famiglia.

Mediaset e l’effetto nostalgia

Tra le novità in cantiere spiccano i test per vecchie glorie della televisione come Ok, il prezzo è giusto, Jeopardy e il celebre Rischiatutto, per la cui conduzione si fa insistentemente il nome di Max Giusti. Ma l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati si è accesa soprattutto attorno a un altro clamoroso ritorno: quello di Passaparola, il mitico gioco delle parole e delle “letterine” che nei primi anni Duemila è stato un pilastro assoluto della programmazione quotidiana di Canale 5.

Le indiscrezioni sul ritorno del game show hanno trovato una conferma quasi ufficiale grazie ad alcune immagini rubate e trapelate direttamente dall’interno degli studi televisivi, che testimoniano l’avvenuta registrazione di una puntata pilota (la classica “puntata zero”). Il programma, che all’epoca consacrò Gerry Scotti come re del preserale Mediaset, rappresenta un pezzo di storia della cultura pop italiana e la sua memorabile ruota finale, il “Giro della Ruota”, è ancora impressa nella memoria collettiva.

Sebbene le bocche restino rigorosamente cucite sui dettagli della messa in onda e sui tempi necessari per vedere il progetto inserito stabilmente nei palinsesti ufficiali, il collaudo della puntata zero dimostra che la macchina editoriale è ufficialmente partita. Per la rete si preannuncia una stagione all’insegna dei grandi ricordi, pronta a scommettere nuovamente sulla forza senza tempo del genere quiz.