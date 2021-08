Nuovi casi, nuovi avventure e nuove risate, per l’antieroe più famoso della fiction italiana, che torna nel 2021 con i nuovi episodi. Parliamo de L’Ispettore Coliandro 8, pronto ad anadare in onda su Raidue a distanza di tre anni dall’ultima stagione. Alla guida, davanti alla macchina da presa, c’è sempre Giampaolo Morelli, ormai un tutt’uno con il personaggio creato da Carlo Lucarelli, mentre dietro -alla regia- ci sono ancora una volta i Manetti Bros (ma non solo). Cosa combinerà Coliandro questa volta? Per scoprirlo, vi basta continuare a leggere: qua sotto trovate tutte le informazioni che cercate!

Coliandro 8, i nuovi episodi

Ogni puntata de L’Ispettore Coliandro 8 racconta un caso differente, che vede il protagonista ed i suoi colleghi affrontare pericolosi criminali e, soprattutto per il protagonista, salvare alcune donne in difficoltà. Proprio loro rendono la vita più complicata all’Ispettore, che ogni volta crede di aver trovato la donna della sua vita, salvo poi dover ricominciare daccapo nell’episodio successivo. Una formula vincente, che si ripete anche nell’ottava stagione. Ecco gli episodi:

Coliandro 8 – Intrigo maltese

In questo episodio, il protagonista deve collaborare con la dura reporter maltese Thea Zahra (Sabrina Impacciatore), che sta investigando su un traffico internazionale.

Coliandro 8 – Kabir Bedi

L’Ispettore si ritrova a dover aiutare Jamila, che considera una ragazzina indifesa ed in cerca di soccorso. Ben presto, scoprirà che è invece una spia sotto copertura dei servizi segreti francesi, mandata in Italia per sventare un traffico di droga.

Coliandro 8 – Il tesoro nascosto

Quando un noto gallerista viene ucciso in un regolamento di conti tra mercanti d’arte senza scrupoli, il protagonista deve indagare affiancato dall’algida Francesca, sorella della vittima.

Coliandro 8 – Il fantasma

Cosa Nostra sta pianificando l’omicidio del Commissario De Zan (Alessandro Rossi): toccherà all’Ispettore salvare il suo burbero superiore, aiutato niente meno che da Aurora, figlia del Commissario stesso.

L’Ispettore Coliandro 8, cast

Anche in questa stagione il cast non subisce particolari scossoni: lo storico gruppo di attori è stato infatti riconfermato nell’ottava stagione. Ecco chi rivedremo, dunque, oltre a Morelli:

Veronika Logan: sostituto procuratore Longhi

Paolo Sassanelli: Ispettore Gamberini

Alessandro Rossi: Commissario De Zan

Massimiliano Bruno: Ispettore Borromini

Caterina Silva: Ispettore Bertaccini

Luisella Notari: Vicedirigente Paffoni

Benedetta Cimatti: Sovrintendente Buffarini

Resta incerta, però, la presenza di Giuseppe Soleri, interprete di Gargiulo, presente fin dalla prima stagione. Soleri (il cui vero cognome è Sacca) è infatti sempre più impegnato nel suo ruolo di produttore di cinema e tv. A fine luglio 2021 è stato nominato Amministratore delegato di 302 Original Content, società di produzione di contenuti originali del gruppo internazionale Emg, prendendo il posto di Piero Crispino.

Poi ci sono le cosiddette “Coliandro Girls”, ovvero le protagoniste femminili di puntata: in questa stagione vedremo Sabrina Impacciatore (Thea), Chiara Martegiani, Nicoletta Romanoff ed Elena Sotgiu.

L’Ispettore Coliandro 8, registi e sceneggiatori

Alla regia troviamo i Manetti Bros, ovvero Marco ed Antonio Manetti, dietro la macchina da presa della fiction fin dalla prima stagione. Coliandro è la serie tv a cui hanno lavorato maggiormente (l’altra è il revival del Commissario Rex, per cui hanno girato due stagioni). Al cinema, invece, hanno diretto numerosi film, tra cui “Ammore e malavita” -per cui hanno vinto un David di Donatello- e “Diabolik”, in uscita il 16 dicembre. Quest’anno, però, due episodi saranno diretti da Milena Cocozza.

La serie è invece scritta da Carlo Lucarelli (che ha ideato il personaggio protagonista prima per un serie di libri e poi per la tv) e Giampiero Rigosi: i due sono anche dietro ad un altro successo di Raidue, ovvero La Porta Rossa. La fiction è una co-produzione Rai Fiction-Garbo Produzioni, prodotta da Maite Carpio e Maurizio Tini.

L’Ispettore Coliandro 8, quando esce?

Secondo Rai Pubblicità, la fiction sarà la prima a debuttare nella stagione autunnale su Raidue: la data di messa in onda per L’Ispettore Coliandro 8 è stata infatti fissata al 15 settembre 2021, per quattro mercoledì sera. Se le date saranno confermate, quindi, il finale di stagione andrà in onda il 6 ottobre.

L’Ispettore Coliandro 8, dov’è stato girato?

La serie rende assolutamente riconoscibile la città in cui viene girata, vale a dire Bologna: con le sue vie e piazze, diventa così protagonista essa stessa della serie fin dalla prima stagione. Nel corso degli anni, quindi, la produzione ed i registi hanno scelto differenti location in cui ambientare le avventure dei protagonisti, non disdegnando però di spostarsi anche in alcune zone limitrofe.

L’Ispettore Coliandro 8, streaming

E’ possibile vedere L’Ispettore Coliandro 8 in streaming, e quindi durante la messa in onda tv, su RaiPlay, il sito ufficiale della Rai, dove si possono vedere gli episodi anche dopo la trasmissione televisiva, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, su cui si possono vedere anche gli episodi delle stagioni scorse.

L’Ispettore Coliandro 8, il trailer

Ecco il trailer de L’Ispettore Coliandro 8.