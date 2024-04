Prosegue l’appuntamento con i polizieschi americani del sabato sera di Rai 2. Conclusa la seconda stagioneda sabato 13 aprile arrivano i nuovi episodi di FBI International, terza serie tv del franchise di FBI (oltre Most Wanted), prodotta da Dick Wolf. La serie ha al centro le vicende del Fly Team dell’FBI, una squadra che ha la base a Budapest in Ungheria e che viaggia per l’Europa e il mondo per risolvere casi in cui sono coinvolti cittadini statunitensi.

FBI International 3 in Italia, gli episodi su Rai 2

Sabato 13 aprile

3×01 June: la serie riprende dalle conseguenze dell’attentato subito al quartier generale del Fly Team. La squadra deve ritrovare Olivia Thornton che è scappata mentre era in custodia e fermare l’attentatore Yusif Sydin. Guest star dell’episodio Jeremy Sisto che in FBI interpreta Jubal Valentine.

FBI International il Cast

Il team di investigatori di FBI International è guidato da Scott Forrest interpretato da Luke Kleintank, la terza stagione si apre con l’addio di Jamie Kellett interpretata da Heida Reed, al suo posto arriva l’agente dell’FBI Amanda Tate interpretata da Christina Wolfe.

Luke Kleintank è Scott Forrester

Heida Reed è Jamie Kellett (solo primo episodio)

Christina Wolfe è Amanda Tate

Carter Redwood è Andre Raines

Vinessa Vidotto è Cameron Vo

Christiane Paul è Katrin Jaeger tornerà solo come guest star

Eva-Jane Willis è Megan “Smitty” Garretson, agente Europol

FBI International dove è girata?

Al centro della serie c’è il Fly Team dell’FBI che si occupa di casi che riguardano cittadini americani in giro per il mondo. La serie è ambientata principalmente in Europa ed è girata tra Budapest e la Croazia dove spesso vengono ricreate anche altre città europee e non solo.

FBI International 4

La terza stagione di FBI International è attualmente in onda su CBS negli Stati Uniti e la serie, ancor prima del finale, è stata rinnovata per una quarta stagione.

FBI International 3 quanti sono gli episodi

Poiché la serie è tornata in onda soltanto a febbraio a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori, la terza stagione ha soltanto 13 episodi.

FBI International in streaming

Attualmente la prima stagione di FBI International è in streaming su NOW e on demand su Sky; le puntate della terza stagione in onda su Rai 2 possono essere recuperate soltanto su RaiPlay per un periodo limitato di tempo.