Torna l’appuntamento con FBI International con l’avvio della stagione in onda su Rai 2 a pochi mesi di distanza dalla messa in onda su CBS negli Stati Uniti. L’ultimo nato del franchise di FBI prodotto da Dick Wolf, racconta le vicende della divisione che si occupa di casi criminali che riguardano cittadini americani sparsi per il mondo. La serie è in onda in Italia il sabato con appuntamento settimanale dopo FBI 5, a partire dalle 22:10 circa.

FBI International 1 in Italia, gli episodi su Rai 2

La seconda stagione di FBI International dovrebbe avere 22 episodi.

Sabato 25 febbraio

2×01 Bomba Sporca: il mondo degli agenti federali è colpito nel vivo quando viene ucciso a Parigi un detective dell’agenzia che stava indagando su alcuni traffici sospetti. Forrester e la sua squadra, a cui si è unita Megan Garreston dell’Europol, partono per la capitale francese. Quando scoprono che i traffici riguardano barre di plutonio esauste che potrebbero essere usate nella costruzione di una bomba sporca, inizia una corsa contro il tempo per impedire un attentato dagli effetti devastanti.

FBI International la trama

La trama di FBI International ha al centro la squadra chiamata Fly Team che ha la sede a Budapest e si occupa di difendere gli americani da potenziali minacce all’estero, soprattutto in Europa. Tra le difficoltà che il team deve affrontare c’è soprattutto quella di operare in diverse giurisdizioni, dovendo sottostare alle regole dei singoli stati. Non a caso collabora con un’agente dell’Europol che li aiuta sul campo.

FBI International il Cast

Il team di investigatori di FBI International è guidato da Scott Forrest interpretato da Luke Kleintank, affiancato da Heida Reed nei panni di Jamie Kellett la sua vice. Christine Paul che nella serie interpreta l’agente di collegamento con l’Europol Katrin Jaeger, lascia la serie alla fine della prima stagione, tornando solo come guest star. Il suo posto viene preso da Megan “Smitty” Garretson interpretata da Eva-Jane Willis una vecchia conoscenza di Forrester.

Luke Kleintank è Scott Forrester

Heida Reed è Jamie Kellett

Carter Redwood è Andre Raines

Vinessa Vidotto è Cameron Vo

Carter Redwood è Andre Raines

Christiane Paul è Katrin Jaeger tornerà solo come guest star

Eva-Jane Willis è Megan “Smitty” Garretson, agente Europol

L’universo FBI e Dick Wolf

FBI International è il secondo spinoff di FBI nato dopo FBI: Most Wanted (in Italia è in onda su Top Crime), lanciato con un primo episodio crossover con le altre due serie del franchise giusto per far capire allo spettatore che si trattava dello stesso mondo. Ad Aprile 2023 ci sarà un altro importante crossover internazionale tra le tre serie tv, si parla di un caso ambientato su due continenti.

Inoltre le tre serie tv prodotte da Dick Wolfe, sono inserite all’interno di una sorta di “mega universo Dick Wolf” collegate sia al franchise Chicago che a quello Law & Order nonostante queste ultime due vadano in onda su NBC.

FBI International 3

La seconda stagione di FBI International è attualmente in onda negli Stati Uniti su CBS, ma una terza stagione è già certa visto che la serie è stata rinnovata lo scorso anno per due stagioni. Un doppio rinnovo collegato al fatto che la serie è una co-produzione tra Universal e CBS Studios con le due società che si sono accordate per un doppio rinnovo di tutte le serie del franchise per agevolare gli accordi.

FBI International in streaming

Attualmente FBI International non è in streaming su nessuna piattaforma, le puntate in onda su Rai 2 possono essere recuperate soltanto su RaiPlay dove il periodo in cui restano on demand, è però limitato.