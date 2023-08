Riparte la caccia ai fuggitivi più ricercati d’America con la quarta stagione di FBI: Most Wanted con alla guida Dylan McDermott entrato nel corso della terza stagione per sostituire Julian McMahon. La quarta stagione di FBI: Most Wanted è in onda la domenica su Italia 1. Gli episodi sono disponibili in streaming anche on demand su Mediaset Infinity, in on demand settimanale. Nel corso della stagione ci sarà un crossover con le altre due serie FBI reso complicato in Italia dal fatto che FBI e FBI International sono su Rai 2. Ma vediamo quello che ci aspetta nella nuova stagione di FBI Most Wanted.

FBI: Most Wanted 4 la trama delle puntate

Le puntate di domenica 20 agosto

4×01 Iron Pipeline: la squadra dà la caccia a Walker Hawley un ragazzo che ha ucciso un’intera famiglia per prendere delle armi da rivendere negli stati del nord degli USA. Il padre di una bambina uccisa in una strage vuole rifarsi sul presidente della National Rifle Federation. Remy e’ costretto suo malgrado a mettere la madre Betsy in una casa di riposo.

4×02 L’esattore: Remy e la squadra devono catturare Darla Crais, una donna affetta dal disturbo dissociativo d’identità che sta seminando una scia di sangue per vendicarsi della violenza sessuale subita da due colleghi. Per sostituire Ivan, Remy assume un nuovo agente nella squadra: Ray Cannon. Barnes è sempre piu’ irritata dall’atteggiamento che Remy ha nei suoi confronti, ma i due riescono finalmente a chiarirsi e ad appianare i contrasti.

FBI: Most Wanted 4 il cast

La quarta è la prima stagione con Dylan McDermott alla guida della squadra FBI nei panni di Remy Scott, inoltre entra nel cast Edwin Hodge che prenderà il posto di Miguel Gomez che ha lasciato la serie alla fine della scorsa stagione. Nelle scorse settimane si è scoperto che Alexa Davalos non sarà nella quinta stagione.

Dylan McDermott è Remy Scott

Roxy Sternberg è Sheryll Barnes

Keisha Castle-Hughes è Hana Gibson

Alexa Davalos è Kristin Gaines

Edwin Hodge è Ray Cannon (dalla seconda puntata)

FBI: Most Wanted 5 ci sarà?

Si, la quinta stagione è stata ufficialmente annunciata da CBS ma le riprese sono ferme a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori attualmente in corso negli USA. Probabilmente debutterà a gennaio 2024 e avrà una stagione ridotta.

FBI: Most Wanted dove la vedo in streaming?

Su Mediaset Infinity in modo gratuito sono disponibili soltanto le puntate trasmesse da Italia 1 a partire dal 20 agosto.

FBI: Most Wanted 4 la programmazione

La quarta stagione di FBI: Most Wanted è su Italia 1 dalle 21:25 la domenica sera con 2 puntate a settimana, saranno trasmesse soltanto 6 puntate in tutto con la serie che si fermerà il 3 settembre.

FBI: Most Wanted 4 quante puntate sono?

La stagione è composta dalle tradizionali 22 puntate.

FBI: Most Wanted e la dura vita del franchise in Italia

Quello di FBI è un franchise di successo creato da Dick Wolf e composta da 3 serie tv: la prima FBI, Most Wanted e FBI International. Nonostante ci siano episodi crossover tra le serie, in Italia è complicato da seguire infattisono divise tra Rai 2 e Italia 1. Il secondo canale Rai ha sia FBI che il suo secondo spinoff International, mentre Italia 1 si accontenta di Most Wanted. La speranza per lo spettatore è di poterle recuperare prima o poi su un’unica piattaforma di streaming, e chissà che in futuro non sia Paramount+ a riunirle.