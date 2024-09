Per il ciclo Italia 1 On Stage, stasera, domenica 15 settembre, Roberto Lipari sarà protagonista dello show Roberto Lipari… e ho detto tutto.

Questa sera, domenica 15 settembre 2024, andrà in onda in prima serata su Italia 1, a partire dalle ore 21:20, uno spettacolo comico di Roberto Lipari dal titolo Roberto Lipari… e ho detto tutto, per il ciclo Italia 1 On Stage.

Lo spettacolo è stato registrato al Teatro Al Massimo di Palermo. Il titolo dello show cita una famosissima battuta di Totò, dal film Totò, Peppino e… la malafemmina, e partendo da questa citazione che mette un punto ad ogni discussione ma che rafforza anche il concetto appena espresso, il comico siciliano toccherà vari temi come l’economia, l’ecologia, la legalità, le crisi culturali, la scuola, i nuovi e i vecchi media e altri argomenti “spinosi”, fornendo il proprio punto di vista ovviamente all’insegna dell’ironia.

Durante lo spettacolo, ci sarà un’incursione di Sergio Friscia, suo collega a Striscia la Notizia, e alcuni camei di Fiorello, Nicola Savino, Fabrizio Biggio e Corrado Fortuna.

Italia 1 On Stage: la prima edizione

La prima edizione di Italia 1 On Stage andò in onda dal 7 al 29 settembre 2022. I protagonisti del primo ciclo di spettacoli comici andati in onda su Italia 1 sono stati Andrea Pucci, con lo spettacolo Pucci Show, Maurizio Battista, con lo show Tutti contro tutti, Max Angioni, con lo spettacolo Miracolato, e Giuseppe Giacobazzi, con lo show Gran Varietà.

Per quanto riguarda il secondo ciclo, invece, domenica scorsa, 8 settembre 2024, sempre su Italia 1, è andato in onda Motel Forest, lo spettacolo di Mago Forest, disponibile su Mediaset Infinity.

Roberto Lipari: Striscia la Notizia

Come già scritto in precedenza, nelle ultime stagioni televisive, Roberto Lipari ha legato il proprio nome soprattutto a Striscia la Notizia di cui ha condotto precisamente 182 puntate, dalla stagione 2021-2022 fino allo scorso 9 marzo. Il suo partner è stato soprattutto Sergio Friscia ma il comico ha condiviso il bancone del tg comico di Antonio Ricci anche con Alessandro Siani, Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic.

Negli ultimi anni, in tv, Lipari è anche apparso a Only Fun, programma comico del NOVE, e Stasera tutto è possibile, in onda su Rai 2.