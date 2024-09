Il programma completo dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-25 che andranno in onda in chiaro su Mediaset.

Dopo i trentaduesimi che si sono giocati lo scorso agosto, dal 24 al 26 settembre 2024, si giocheranno i sedicesimi dell’edizione 2024-2025 della Coppa Italia Frecciarossa che, com’è noto, va in onda in esclusiva sulle reti Mediaset.

I sedicesimi di Coppa Italia, nonostante il nome, consistono in otto partite di sola andata, che determineranno le squadre che affronteranno le “Top 8” (Juventus, Inter, Milan, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina) agli ottavi di finale.

Tra le otto partite, spicca il Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria che non si affrontano ufficialmente da circa due anni e mezzo (l’ultimo confronto risale alla gara di ritorno di Serie A 2021-2022 giocatasi nell’aprile 2022).

Tra i club di Serie A impegnati, troviamo anche il Lecce, il Cagliari, il Torino, l’Empoli e l’Udinese, rispettivamente prima, terza e seconda in campionato, il Monza e il Napoli di Antonio Conte.

Di seguito, trovate la programmazione tv completa.

Dove vedere le partite di Coppa Italia in tv?

Tutte le partite dei sedicesimi di Coppa Italia saranno trasmesse, in esclusiva in chiaro, sulle reti Mediaset (tre partite su Italia 1 e le altre cinque sul canale 20) e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it.

I pre e i post-partita dei match in onda su Italia 1 saranno condotti da Monica Bertini.

Coppa Italia 2024-25: partite 24 settembre

Lecce-Sassuolo

Ore 16

canale 20

Telecronaca: Roberto Ciarapica e Simone Tiribocchi

Cagliari-Cremonese

Ore 18.30

canale 20

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Torino-Empoli

Ore 21

Italia 1

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Sandro Sabatini, Massimo Mauro, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

Coppa Italia 2024-25: partite 25 settembre

Pisa-Cesena

Ore 16

canale 20

Telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese

Udinese-Salernitana

Ore 18.30

canale 20

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Genoa-Sampdoria

Ore 21

Italia 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi e Andrea De Marco.

Coppa Italia 2024-25: partite 26 settembre

Monza-Brescia

Ore 18.30

canale 20

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Napoli-Palermo

Ore 21

Italia 1

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Ivan Zazzaroni, Andrea Ranocchia, Giuseppe Incocciati, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.