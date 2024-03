Dal 21 al 26 marzo 2024, tornano le qualificazioni per gli Europei 2024, con le semifinali degli spareggi. In questa settimana, inoltre, si giocheranno anche una serie di amichevoli internazionali.

Gli spareggi sono Polonia-Estonia, Galles-Finlandia, Israele-Islanda, Bosnia Erzegovina-Ucraina, Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakistan.

Per quanto riguarda le amichevoli, invece, l’Italia di Luciano Spalletti è volata negli Stati Uniti per giocare due amichevoli con due nazionali sudamericane: Venezuela ed Ecuador.

Per quanto concerne tutte le altre nazionali, invece, di seguito trovate la programmazione completa, con le partite visibili in chiaro sul canale 20 di Mediaset e su Cielo, gli spareggi, le amichevoli, le repliche dell’Italia e i Diretta Gol che andranno in onda sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Qualificazioni Europei 2024: Cielo

Per quanto riguarda le partite in onda in chiaro su Cielo, i match disponibili saranno le amichevoli Olanda-Scozia e Norvegia-Slovacchia.

Olanda-Scozia andrà in onda venerdì 22 marzo, a partire dalle ore 20:45.

Norvegia-Slovacchia, invece, andrà in onda martedì 26 marzo, a partire dalle ore 19.

Qualificazioni Europei 2024: canale 20

Anche il canale 20 proporrà in chiaro due partite amichevoli: Francia-Germania e Spagna-Brasile.

Francia-Germania andrà in onda sabato 23 marzo, a partire dalle ore 20:50.

Spagna-Brasile, invece, andrà in onda martedì 26 marzo, a partire dalle ore 21:20.

Qualificazioni Europei 2024: dove vederle su Sky Sport

Oltre agli spareggi di Euro 2024 e alle amichevoli, Sky Sport trasmetterà anche le partite dell’Italia in differita.

Giovedì 21 marzo

ore 20:45

Diretta Gol con Polonia-Estonia, Galles-Finlandia, Bosnia Erzegovina-Ucraina, Israele-Islanda, Grecia-Kazakistan

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Federico Botti, Manuel Favia, Calogero Destro, Andrea Voria, Elia Faggion

Portogallo-Svezia

Sky Sport Uno e NOW

Telecronaca Matteo Marceddu

ore 00.15 (in differita)

Italia-Venezuela

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Dario Massara

Venerdì 22 marzo

ore 20.45

Olanda-Scozia

Sky Sport 252 e NOW

Sabato 23 marzo

ore 18

Slovacchia-Austria

Sky Sport Uno e NOW

Telecronaca Dario Massara

Ore 20

Inghilterra-Brasile

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Nicola Roggero

ore 21

Francia-Germania

Sky Sport Uno e NOW

Telecronaca Fabio Caressa

Domenica 24 marzo

ore 24 (in differita)

Italia-Ecuador

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi

Martedì 26 marzo

Ore 19

Norvegia-Slovacchia

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano

Ore 20.45

Inghilterra-Belgio

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan

Ore 21.30

Spagna-Brasile

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi