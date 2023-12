Tutte le informazioni su come seguire in diretta e in chiaro la Formula E 2024, il campionato FIA riservato alle monoposto elettriche.

Formula E 2024 è la decima edizione del campionato del mondo di Formula E, organizzato dalla FIA e riservato alle monoposto elettriche.

La stagione inizierà con l’E-Prix di Città del Messico, sabato 13 gennaio 2024, e terminerà il 21 luglio con l’E-Prix di Londra, per un totale di 17 gare.

Tutte le gare andranno in onda in esclusiva, in chiaro, sulle reti Mediaset.

Dove vedere la Formula E in chiaro?

Tutte le gare del mondiale di Formula E 2024 andranno in onda in esclusiva in chiaro in diretta su Italia 1 e sul canale 20 e in live streaming su sportmediaset.it a partire dal 13 gennaio 2024.

Su Italia 1, andranno in onda in diretta gli E-Prix di Tokyo, Misano Adriatico, Monaco e Londra mentre sul canale 20 andranno in onda in diretta i restanti E-Prix (Città del Messico, Diriyah, Hyderabad, San Paolo, Berlino, Shanghai e Portland).

Formula E 2024: calendario

Di seguito, trovate tutti gli E-Prix della stagione 2024 di Formula E:

1. E-Prix di Città del Messico (13 gennaio 2024)

2. E-Prix di Diriyah (26 e 27 gennaio 2024)

3. E-Prix di Hyderabad (10 febbraio 2024)

4. E-Prix di San Paolo (16 marzo 2024)

5. E-Prix di Tokyo (30 marzo 2024)

6. E-Prix di Misano Adriatico (13 e 14 aprile 2024)

7. E-Prix di Monaco (27 aprile 2024)

8. E-Prix di Berlino (11 e 12 maggio 2024)

9. E-Prix di Shanghai (25 e 26 maggio 2024)

10. E-Prix di Portland (29 e 30 giugno 2024)

11. E-Prix di Londra (20 e 21 luglio 2024).

Formula E 2024: Italia

Per quanto riguarda l’Italia, l’appuntamento è per il 13 e 14 aprile 2024 con l’E-Prix di Misano Adriatico che si correrà sul Misano World Circuit Marco Simoncelli.

La tappa italiana, quindi, non sarà più Roma.

L’E-Prix di Roma si è svolto sul Circuito cittadino dell’EUR dal 2018 al 2023.

Formula E 2024: scuderie e piloti

Di seguito, trovate le scuderie e i rispettivi piloti che prenderanno parte alla stagione 2024 di Formula E:

1. Andretti Global (Jake Dennis e Norman Nato)

2. DS Penske (Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne)

3. ERT Formula E Team (Sérgio Sette Câmara e Dan Ticktum)

4. Envision Racing (Robin Frijns e Sébastien Buemi)

5. NEOM McLaren Formula E Team (Jake Hughes e Sam Bird)

6. Maserati MSG Racing (Maximilian Günther e Jehan Daruvala)

7. Jaguar TCS Racing (Mitch Evans e Nick Cassidy)

8. ABT CUPRA Formula E Team (Lucas di Grassi e Nico Müller)

9. TAG Heuer Porsche Formula E Team (António Félix da Costa e Pascal Wehrlein)

10. Mahindra Racing (Nyck de Vries e Edoardo Mortara)

11. Nissan Formula E Team (Oliver Rowland e Sacha Fenestraz).

Il pilota Campione del Mondo in carica è Jake Dennis, pilota della Andretti Global.