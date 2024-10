America’s Cup 2024, finale in tv: Mediaset, Sky, calendario, orari

Tutte le informazioni per seguire in diretta tv la 37esima edizione dell’America’s Cup, la più antica competizione di vela al mondo.

L’America’s Cup 2024 è la 37esima edizione della più antica e prestigiosa competizione sportiva internazionale di vela al mondo. Il Defender, Emirates Team New Zealand, il team che ha vinto la precedente edizione svoltasi nel 2021, sfiderà il vincitore del torneo di selezione dei Challenger ossia la Louis Vuitton Cup 2024. L’Italia è stata rappresentata da Luna Rossa che ha conquistato la finale della Louis Vuitton Cup, battendo in finale American Magic. Luna Rossa si è confrontata con INEOS Britannia che, in semifinale, aveva superato Alinghi. Britannia ha vinto la Louis Vuitton Cup, battendo Luna Rossa per 7-4 e, quindi, sfiderà Team New Zealand nella finale dell’America’s Cup 2024.

L’America’s Cup consiste in una serie di match race. Per vincere il trofeo, sarà necessario ottenere almeno 7 successi nelle 13 regate in programma.

Di seguito, tutte le informazioni su come vedere in diretta tv la competizione.

Da giovedì 22 a domenica 25 agosto, si sono svolte le regate preliminari della 37esima edizione dell’America’s Cup.

Dal 29 agosto al 5 ottobre, invece, si è svolto il Round Robin della Louis Vuitton Cup 2024. Dal 14 al 19 settembre, si sono tenute le semifinali. Le finali della Cup, invece, si sono svolte dal 26 settembre al 5 ottobre.

La finale dell’America’s Cup 2024 tra Emirates Team New Zealand e INEOS Britannia si terrà dal 12 al 21 ottobre.

America’s Cup 2024: Mediaset

Di seguito il calendario della finale per quanto riguarda Italia 1:

Sabato 12 ottobre

Ore 14 – Race 1 su Italia 1 e sportmediaset.it

Ore 15.15 – Race 2 su Italia 1 e sportmediaset.it

Telecronaca: Mino Taveri con Lorenzo Bressani

Domenica 13 ottobre

Ore 14 – Race 1 su Italia 1 e sportmediaset.it

Ore 15.15 – Race 2 su Italia 1 e sportmediaset.it

Telecronaca: Mino Taveri con Tiziano Nava

Mercoledì 16 ottobre

Ore 14 – Race 1 su Italia 1 e sportmediaset.it

Ore 15.15 – Race 2 su Italia 1 e sportmediaset.it

Telecronaca: Mino Taveri con Lorenzo Bressani e Maelle Frascari

Venerdì 18 ottobre

Ore 14 – Race 1 su Italia 1 e sportmediaset.it

Ore 15.15 – Race 2 su Italia 1 e sportmediaset.it

Telecronaca: Mino Taveri con Lorenzo Bressani e Maelle Frascari

Sabato 19 ottobre

Ore 14 – Race 1 su Italia 1 e sportmediaset.it

Ore 15.15 – Race 2 su Italia 1 e sportmediaset.it

Telecronaca: Mino Taveri con Lorenzo Bressani e Maelle Frascari

Domenica 20 ottobre

Ore 14 – Race 1 su Italia 1 e sportmediaset.it

Ore 15.15 – Race 2 su Italia 1 e sportmediaset.it

Telecronaca: Mino Taveri con Lorenzo Bressani e Maelle Frascari

Lunedì 21 ottobre

Ore 14 – Race 1 su Italia 1 e sportmediaset.it

Telecronaca: Mino Taveri con Lorenzo Bressani e Maelle Frascari

America’s Cup 2024: Sky

Il canale 205 di Sky, Sky Sport America’s Cup, sarà il canale di riferimento. La finale sarà visibile anche in streaming su NOW.

Su Sky Sport America’s Cup, ci sarà la copertura live delle regate, gli studi di presentazione, approfondimento, analisi e commento, speciali e documentari sulla vela e la storia della competizione più antica della storia del mare.

Le telecronache saranno a cura di Guido Meda, Giovanni Bruno, Gabriele “Ganga” Bruni e Flavia Tartaglini.

Sabato 12 ottobre

Dalle ore 13.45 – Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

Dalle ore 14 – Finali, 1ª giornata in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

A seguire – Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

Domenica 13 ottobre

Dalle ore 13.45 – Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

Dalle ore 14 – Finali, 2ª giornata in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

A seguire – Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

Mercoledì 16 ottobre

Dalle ore 13.45 – Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

Dalle ore 14 – Finali, 3ª giornata in diretta su Sky Sport America’s Cup, Sky Sport Uno e NOW

A seguire – Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

Venerdì 18 ottobre

Dalle ore 13.45 – Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

Dalle ore 14 – Finali, 4ª giornata in diretta su Sky Sport America’s Cup, Sky Sport Uno e NOW

A seguire – Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

Sabato 19 ottobre

Dalle ore 13.45 – Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

Dalle ore 14 – Finali, 5ª giornata in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

A seguire – Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

Domenica 20 ottobre

Dalle ore 13.45 – Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

Dalle ore 14 – Finali, 6ª giornata in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

A seguire – Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

Lunedì 21 ottobre

Dalle ore 13.45 – Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

Dalle ore 14 – Finali, 7ª giornata in diretta su Sky Sport America’s Cup, Sky Sport Uno e NOW

A seguire – Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup e NOW

America’s Cup 2024: Luna Rossa

Tra i team protagonisti, c’è stata anche l’italiana Luna Rossa di cui la squadra tecnica è composta da Max Sirena (Team Director & Skipper), Gilberto Nobili (Operations Manager & Mechatronics Coordinator), Michele Cannoni (Boat Captain & Shore Team Manager), Shannon Falcone (On-Water Fleet & Safety Manager), Jacopo Plazzi Marzotto (Coach & Youth&Women’s Program Coordinator), Philippe Francois Pierre Presti (Coach), Hamish Dennits Willcox (Coach), Marco Mercuriali (Rules Coach), Francesco Bruni (Helmsman), Jimmy Spithill (Helmsman), Ruggero Tita (Helmsman), Marco Gradoni (Helmsman), Umberto Molineris (Trimmer), Andrea Tesei (Trimmer), Vittorio Bissaro (Trimmer), Enrico Voltolini (Sailor, Cyclor & AC40 Captain), Nicholas Brezzi Villi (Sailor & Cyclor), Romano Battisti (Cyclor), Emanuele Liuzzi (Cyclor), Bruno Rosetti (Cyclor), Paolo Simion (Cyclor), Mattia Camboni (Cyclor), Luca Kirwan (Cyclor), Cesare Gabbia (Cyclor) e Stefano De Pirro (Physical Trainer & Physiotherapist).

America’s Cup 2024: partecipanti

Gli altri team partecipanti sono Emirates Team New Zealand (Nuova Zelanda), che essendo il Defender prenderà parte al torneo di selezione ma fuori classifica, American Magic (Stati Uniti), Ineos Team UK (Regno Unito), Alinghi (Svizzera) e Orient Express Racing Team (Francia).

America’s Cup 2024: location

La 37esima edizione dell’America’s Cup si svolgerà nelle acque di Barcellona, in Spagna.