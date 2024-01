Questa sera, lunedì 15 gennaio, andrà in onda in diretta l’ottava edizione dei The Best FIFA Football Awards, in onda sul canale 20.

The Best FIFA Football Awards: dove vedere l’ottava edizione dei premi assegnati dalla FIFA

Questa sera, a partire dalle ore 21, sul canale 20 andrà in onda la cerimonia di premiazione del Best FIFA Football Awards, premi calcistici assegnati dalla FIFA, giunti all’ottava edizione.

La cerimonia andrà in onda in diretta da Londra e sarà commentata da Massimo Callegari con la partecipazione di Benedetta Radaelli.

Oltre che sul canale 20, il The Best FIFA Football Awards sarà visibile anche in streaming, su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di Sport Mediaset.

Per quanto riguarda i riconoscimenti in palio e i protagonisti di quest’edizione, i tre finalisti per il premio al Miglior giocatore dell’anno sono Erling Haaland, campione d’Europa con il Manchester City, Kylian Mbappé, attaccante del PSG e vicecampione del mondo, e Lionel Messi, campione del mondo con l’Argentina e vincitore dell’ultima edizione del Pallone d’Oro, attualmente in forza all’Inter Miami.

In fondo, trovate tutte le altre nomination, che includono anche il calcio femminile.

L’Italia sarà rappresentata da Luciano Spalletti, campione d’Italia con il Napoli e oggi commissario tecnico degli azzurri, e Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, finalista della scorsa Champions League. Entrambi gli allenatori si contenderanno il premio come miglior allenatore con Pep Guardiola, tecnico del City.

Il podio per ogni categoria è stato deciso da una giuria internazionale composta da quattro gruppi: allenatori delle nazionali, capitani delle nazionali, giornalisti calcistici e tifosi che hanno votato sul sito ufficiale della FIFA.

I finalisti del Premio FIFA Puskás, riservato al miglior gol dell’anno, invece, sono il risultato di una combinazione di voti di tifosi ed esperti.

The Best FIFA Football Awards: altre nomination

The Best FIFA – Miglior giocatrice

Aitana Bonmati (Barcellona)

Linda Caicedo (Deportivo Cali/Real Madrid)

Jennifer Hermoso (Pachuca/Tigres UANL)

The Best FIFA – Premio Puskás, Miglior gol dell’anno

Julio Enciso (Brighton)

Guilherme Madruga (Botafogo)

Nuno Santos (Sporting Lisbona)

The Best FIFA – Miglior allenatore maschile

Pep Guardiola (Manchester City)

Luciano Spalletti (Napoli/Italia)

Simone Inzaghi (Inter)

The Best FIFA – Miglior allenatore femminile

Jonatan Giraldez (Barcellona)

Emma Hayes (Chelsea)

Sarina Wiegman (Inghilterra)

The Best FIFA – Miglior portiere maschile

Yassine Bounou (Siviglia/Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

The Best FIFA – Miglior portiere femminile

Mackenzie Arnold (West Ham)

Catalina Coll (Barcellona)

Mary Earps (Manchester United)