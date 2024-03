Sorteggi quarti di finale di Champions League, Europa League e Conference League: come seguirli in diretta tv il 15 marzo 2024.

Dopo la disfatta in Champions League, con le eliminazioni di Lazio, Napoli e Inter dagli ottavi di finale, l’Italia si è riscattata con l’Europa League e la Conference League, con Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina che proseguiranno il cammino in Europa.

Milan, Roma e Atalanta si sono qualificate ai quarti di finale di Europa League insieme a Liverpool, Olympique Marsiglia, Benfica, West Ham e Bayer Leverkusen mentre la Fiorentina ha ottenuto l’accesso ai quarti di Conference League insieme a Viktoria Plzeň, Aston Villa, Bruges, Fenerbahçe, PAOK, Lille e Olympiakos.

Ricordiamo anche le squadre qualificate ai quarti di Champions League: Arsenal, Barcellona (che ha eliminato il Napoli), PSG, Atletico Madrid (che ha eliminato l’Inter), Borussia Dortmund, Bayern Monaco (che ha eliminato la Lazio), Manchester City e Real Madrid.

Venerdì 15 marzo 2024 si terranno i sorteggi dei quarti di finale per tutte e tre le competizioni. I sorteggi serviranno a definire anche il quadro delle semifinali.

I quarti di finale di Champions League si giocheranno il 9 e il 10 aprile (le gare di andata) e il 16 e il 17 aprile (le partite di ritorno) mentre i quarti di Europa e Conference League si giocheranno l’11 aprile (andata) e il 18 aprile (ritorno).

I sorteggi si terranno a Nyon, in Svizzera, alla Casa del Calcio Europeo.

Dai quarti di finale in poi, non sono previste teste di serie e sono ammesse anche partite tra squadre della stessa nazione.

I sorteggi in diretta tv su Mediaset

Sul canale 20 (e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it), andrà in onda solamente il sorteggio dei quarti di finale di Champions League.

L’appuntamento sarà alle ore 11:50.

In studio, per commentare i sorteggi, ci sarà Benedetta Radaelli con Massimo Callegari e Riccardo Trevisani.

I sorteggi in diretta tv su Sky

Per quanto riguarda Sky, i sorteggi dei quarti di finale delle coppe europee andranno in onda in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW e sul sito ufficiale di Sky Sport.

Alle ore 12 andrà in onda il sorteggio di Champions League, alle ore 13 avrà inizio il sorteggio di Europa League mentre alle ore 14 andrà in onda il sorteggio di Conference League.

La conduzione in studio per la Champions League sarà affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Paolo Condò, mentre la conduzione per l’Europa e la Conference League sarà a cura di Leo Di Bello, insieme ad Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis. Inviato a Nyon, Francesco Cosatti.

I sorteggi in diretta tv su DAZN

Su DAZN, saranno visibili i sorteggi dei quarti di finale di Europa League (dalle ore 13) e di Conference League (dalle ore 14).

Il commento sarà a cura di Luca Farina e Ricky Buscaglia.

I sorteggi in diretta tv su Prime Video

Su Prime Video, sarà visibile solamente il sorteggio dei quarti di Champions League, a partire dalle ore 12.

Il commento sarà a cura di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

I sorteggi in diretta sul sito ufficiale della UEFA

I sorteggi dei quarti di finale delle tre coppe europee saranno visibili, sempre agli stessi orari, anche sul sito ufficiale della UEFA.