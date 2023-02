FBI, la stagione 5 su Rai 2: la puntata di sabato 18 febbraio, trama, cast e streaming della serie tv

L’appuntamento con FBI prosegue su Rai 2 con le puntate inedite della quinta stagione, che arrivano a pochi mesi di distanza dagli Stati Uniti dove sono iniziate lo scorso settembre. Il procedurale crime prodotto da Dick Wolf e in onda negli Stati Uniti su CBS, continua a raccontare le indagini della squadra di agenti federali della città di New York. La serie ha dato vita a due spinoff FBI: Most Wanted (in Italia su Italia 1) e FBI International (sempre su Rai 2). Ad aprile 2023 negli USA ci sarà un evento crossover tra le tre serie tv con le tre squadre di agenti che uniranno le forze per un’indagine che si svolgerà su due continenti.

FBI 5 in Italia, gli episodi su Rai 2

Come è facile intuire anche dal titolo, al centro della serie tv FBI c’è la sezione dell’agenzia federale della città di New York che si occupa di casi criminali. Una squadra di alto profilo che si occupa di tenere al sicuro la città di New York e tutti gli Stati Uniti, usando le proprie abilità, talenti e gli strumenti messi a disposizione dall’agenzia. La coppia protagonista è formata da Maggie Bell, un’agente speciale che arriva da una dinastia di agenti e Omar Adom Zidan chiamato OA che arriva dal Queens e ha operato sotto copertura per la DEA prima di entrare nell’FBI.

Sabato 18 Febbraio

5×01 Giorno da Eroe (alle 22:10 dopo il finale della quarta stagione): la squadra FBI deve cercare di impedire un attentato in una conferenza della destra repubblicana conservatrice, ideato da un uomo che vede in quella parte politica la causa della decadenza del paese. Omar, dopo aver lavorato sotto copertura per impedire la vendita della bomba, dovrà intervenire in prima persona per salvare la situazione.

FBI 5 il cast

FBI è creata da Dick Wolf e Craig Turk, Rick Eid attualmente ha il ruolo di showrunner. Anche nelle prime puntate della quarta stagione è assente Missy Peregrym in congedo parentale dopo la nascita del secondo figlio. La sua assenza è compensata dall’arrivo di Shantel VanSanten nei panni dell’agente speciale Nina Chase. Peregrym torna in azione nel settimo episodio della quinta stagione.

Zeeko Zaki è Omar Adom Zidan “OA”

Missy Peregrym è Maggie Bell

Jeremy Sisto è Jubal Valentine

Alana de la Garza è Isobel Castille

John Boyd è Stuart Scola

Katherine Renee Turner è Tiffany Wallace

James Chen è Ian Lim

Shantel VanSanten è Nina Chase

FBI 6

La quinta stagione è attualmente in corso negli Stati Uniti, ottenendo sempre ottimi riscontri di pubblico. Poichè la serie tv è in onda su CBS ma co-prodotta con Universal che ha un accordo con la casa di produzione di Dick Wolf, la serie tv è già stata rinnovata anche per una sesta stagione, all’interno di un accordo unico che ha visto le 3 serie tv FBI rinnovate per due stagioni lo scorso anno. Vista la tendenza dei canali tv americani di dar vita a franchise riconoscibili e apprezzati dal pubblico, è facile immaginare che a meno di dispute contrattuali tra CBS e Universal, FBI andrà avanti ancora a lungo.

FBI 5 in streaming

Attualmente FBI non è in streaming su nessuna piattaforma, le puntate in onda su Rai 2 possono essere recuperate soltanto su RaiPlay dove restano on demand per un periodo limitato.