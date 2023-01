La squadra dell’ FBI torna con gli ultimi episodi della quarta stagione su Rai 2 in prima serata. Il procedurale crime prodotto da Dick Wolf e in onda negli Stati Uniti su CBS, continua a raccontare le vicende criminali dal punto di vista degli agenti dell’agenzia federale di New York. La serie è in onda da sabato 21 gennaio 2023 e riprende dall’episodio 18 dopo una pausa che durava dallo scorso maggio. Negli Stati Uniti sono in corso gli episodi della quinta stagione.

FBI 4 in Italia, gli episodi su Rai 2

Sabato 20 gennaio

4×18 Niente Paura!: senza far spoiler su quanto succederà nel corso della puntata, la serie torna su Rai 2 con un episodio coinvolgente, l’ultimo di Missy Peregrym, co-protagonista della serie, che è andata in maternità. Dopo l’omicidio di una guardia giurata di un edificio federale, gli agenti individuano due sospettati in possesso di armi chimiche, di un gas invisibile e senza odore. Wallace e Scola individuano uno dei sospettati, un terrorista conosciuto in Siria. OA e Maggie inseguono l’altro ma la situazione prende una piega inaspettata.

FBI 4 quanti episodi sono?

La quarta stagione di FBI è composta da 22 episodi tutti andati in onda su CBS nella scorsa stagione tv. Il finale della quarta stagione di FBI non venne trasmesso però lo scorso 24 maggio perchè la trama ricordava troppo da vicino un caso di cronaca. Infatti al centro dell’episodio c’è una sparatoria in una scuola e sarebbe dovuto andare in onda a poche ore da una tragica sparatoria in un istituto del Texas. La puntata in questione è stata rilasciata in streaming per poi esser recuperata in tv il 4 ottobre 2022.

FBI la trama della serie

Come è facile intuire anche dal titolo, al centro di FBI c’è la sezione dell’agenzia federale della città di New York che si occupa di casi criminali. Una squadra di alto profilo che si occupa di tenere al sicuro la città di New York e tutti gli Stati Uniti, usando le proprie abilità, talenti e gli strumenti messi a disposizione dall’agenzia. La coppia protagonista è formata da Maggie Bell, un’agente speciale che arriva da una dinastia di agenti e Omar Adom Zidan chiamato OA che arriva dal Queens e ha operato sotto copertura per la DEA prima di entrare nell’FBI.

L’universo FBI e Dick Wolf

Visto il successo della serie tv e la contemporanea necessità di CBS di creare serate capaci di tenere “bloccati” gli spettatori, nel corso degli anni sono nati altri due spinoff della serie così da costruire un’unica “serata FBI” su CBS. Il primo è FBI: Most Wanted (in Italia in onda su Top Crime), presentato con un episodio all’interno della prima stagione della serie e quindi già arrivato alla quarta stagione. Dalla stagione 2021/22 arriva anche FBI: International in onda su Rai 2 subito dopo FBI.

Non solo ma le tre serie tv sono inserite all’interno di un “mega universo Dick Wolf” dal nome del prolifico produttore americano di questa serie e di altre serie tv crime procedurali. Il franchise FBI è così collegato sia al franchise Chicago che a quello Law & Order nonostante queste ultime due vadano in onda su NBC.

FBI 4 il cast

FBI è creata da Dick Wolf e Craig Turk, Rick Eid attualmente ha il ruolo di showrunner. Il periodo di assenza di Missy Peregrym è compensato dall’arrivo di Shantel VanSanten nei panni dell’agente speciale Nina Chase. Alana de la Garza è l’agente speciale che guida la sezione Isobel Castille.

Zeeko Zaki è Omar Adom Zidan “OA”

Missy Peregrym è Maggie Bell

Jeremy Sisto è Jubal Valentine

Alana de la Garza è Isobel Castille

John Boyd è Stuart Scola

Katherine Renee Turner è Tiffany Wallace

James Chen è Ian Lim

Davis Zayas è Antonio Vargas

Shantel VanSanten è Nina Chase

FBI 5

Se siete fan di FBI potete stare sereni, la serie ha davanti un lungo avvenire. Forte degli ascolti della serata, CBS ha rinnovato FBI per altre due stagioni con la quinta in onda negli USA e la sesta già prevista.

FBI 4 in streaming

Attualmente FBI non è in streaming su nessuna piattaforma, le puntate in onda su Rai 2 possono essere recuperate soltanto su RaiPlay dove il periodo in cui restano on demand, è però limitato.