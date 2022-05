L’ultima puntata della quarta stagione di FBI non è andata in onda come previsto nel prime time di martedì 24 maggio (stessa serata del series finale di This is Us, peraltro). CBS ha deciso di cancellare la messa in onda di Prodigal Son (S04E22) dopo la sparatoria nella scuola elementare di Uvelde che ha causato la morte di 23 persone.

Senza dubbio la strage in Texas ha modificato il palinsesto delle tv USA, che hanno moltiplicato la copertura live sulle news provenienti da Uvada, dove un 18enne Salvador Ramos ha ucciso 19 bambini e 3 insegnanti di una scuola elementare. Ma non è stata la volontà di lasciare spazio alle dirette informative che ha portato la CBS a modificare il proprio prime time, quanto la trama del season finale di F.B.I. 4.

Stando a quanto riportato da EW, la decisione è dovuta essenzialmente al fatto che l’ultima puntata di F.B.I 4 è incentrata su una tentata sparatoria in una scuola. Come si legge nelle anticipazioni di “Prodigal son”, la squadra è chiamata a investigare su un furto di armi automatiche che ha causato dei morti e gli investigatori scoprono che uno dei criminali coinvolti è un compagno di classe del figlio di Jubal (interpretato da Jeremy Sisto); il team, quindi, cerca di sventare una possibile sparatoria a scuola del ragazzo.

Da qui la scelta di sostituire il finale di stagione la replica della 12esima puntata della quarta stagione (Under pressure), andata in onda lo scorso febbraio negli USA.

Quella del finale di stagione è stata ritenuta troppo ‘vicino’ a quanto accaduto qualche ora prima nella Robb Elementary School di Uvalde, una cittadina di 15mila abitanti in Texas che oggi piange la morte di 19 bambini e di tre adulti. Si tratta della trentesima sparatoria registrata nelle scuole elementari solo nel 2022 negli USA, stando a quanto riportato da CNN. Le vittime delle sparatorie in scuole e università avevano provocato finora 10 morti e 51 feriti: con le sue 23 vittime accertate, la sparatoria nella scuola elementare di Uvalde è la più sanguinosa avvenuta negli States dopo il massacro di Sandy Hook, che nel 2012 in Connecticut causò la morte di 20 bambini tra i 6 e i 7 anni, e 6 adulti.

CBS ha quindi scelto di non trasmettere il season finale di FBI 4 rimandandolo a data da destinarsi. Intanto la serie è stata rinnovata per altre due stagioni.