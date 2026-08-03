Racconto di una Notte supera il 17% di Share, Noos fermo al 12,2% di Share. I dati Auditel del 2 Agosto 2026

Racconto di una Notte guadagna terreno in estate. La soap di Canale 5 ottiene il 17,5% di Share. Percentuale importante che rende giustizia a una scelta costante da parte di Cologno Monzese. Non aver mai abbandonato la serialità di importazione ha dato i suoi frutti, seppur durante l’anno – specialmente in autunno e inverno – talvolta Cologno Monzese ha accusato il colpo. La bella stagione premia le soap sulla rete ammiraglia Mediaset. In Rai si respira un’aria diversa: Noos – L’avventura della conoscenza è fermo al 12,2% di Share.

Il programma condotto da Alberto Angela, in estate, fatica leggermente. Il noto divulgatore scientifico non riesce a ingranare la marcia durante i mesi del Sol Leone. I risultati cambiano con i primi freddi: basti guardare gli speciali di Ulisse per rendersi conto dell’inversione di tendenza. Le reti cadette, invece, hanno fatto scelte diverse. Rai2 si affida ancora agli Europei di Nuoto toccando il 6,1% di Share.

Racconto di una Notte batte Noos di Alberto Angela

Dallo sport all’approfondimento giornalistico su Rai3 con il programma di Domenico Iannacone Che Ci Faccio Qui: format che si attesta sul 4,8% di Share. Su Rete4 il film Troy raggiunge il 6,4% di Share. Il successo cinematografico dell’Odissea ha rispolverato altri grandi classici su misura per il piccolo schermo. Italia Uno punta, invece, sugli evergreen con Le Iene: Il Verdetto in replica tocca quota 8,2% di Share.

Le varianti del programma di Davide Parenti sono sempre una garanzia per il pubblico. La7 offre uno spazio dedicato al cinema con Intrigo a Stoccolma arrivando al 3,4% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, trasmette Napoli Cento: uno speciale dedicato al centenario della squadra azzurra presieduta da Aurelio De Laurentiis. Il contenuto raggiunge l’1,7% di Share. Cresce sul Nove, invece, la comicità classica. La riproposizione dello spettacolo targato Aldo, Giovanni e Giacomo “Potevo rimanere offeso” garantisce all’emittente il 3,4% di Share.

Il preserale torna a Scotti

Varmin, su Rai4, è fermo all’1,3% di Share. La Legge del Crimine, su Iris, si spinge al 2,3% di Share. Medicus arriva al 2,7% su RaiMovie. TopCrime rispolvera Maigret e arriva all’1,9% di Share. La5 propone la replica di Temptation Island e conquista l’1,4% di Share. Il preserale italiano vede nuovamente sfidarsi L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna. Il programma condotto da Marco Liorni arriva al 16,2% di Share, mentre La Ruota della Fortuna raggiunge il 28,2%. La distanza fra i due contenuti è netta. In attesa del ritorno di Affari Tuoi sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, la disputa televisiva in access prime time sembra essere a senso unico.