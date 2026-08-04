Il Giovane Montalbano leader anche in replica, Chasing The Wind resta indietro. I dati Auditel del 3 Agosto 2026

Il lunedì per Raiuno vuol dire Montalbano: in inverno ci pensa la versione Senior, con Luca Zingaretti nei panni del Commissario più famoso di Vigata, in estate tocca alla versione Junior. Michele Riondino interpreta il Commissario con trent’anni di meno. Cambia l’ordine dei fattori, ma non il risultato sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Le repliche della fiction Rai assicurano il 19,2% di Share. La fama di Montalbano non conosce limiti.

Ne è consapevole anche Cologno Monzese che, sulla rete ammiraglia Canale 5, mette Chasing The Wind. Il titolo rende bene, ma non tiene il passo: 15% di Share. Le reti cadette virano su altro: Rai2 propone gli Europei di Nuoto attestandosi sul 6,1% di Share. Rai3 ritrova Filorosso al 4,2% di Share, mentre Rete4 offre spazio all’approfondimento con Zona Bianca che ottiene il 5,9% di Share. Su Italia Uno, invece, The Enforcer giunge al 6,7% di Share.

Montalbano domina in prima serata, Scotti si prende l’access prime time

La7, con lo speciale su Navalny – Cronaca di un omicidio di Stato, si accontenta del 3,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, ripropone Kill Bill – Volume 1. Il classico del cinema, firmato Quentin Tarantino, garantisce all’emittente il 2,6% di Share. Nove, grazie a Little Big Italy, conquista il 3,3% di Share. Su Rai4, Fire Country arriva all’1,3% di Share. Iris, con La Chiave di Sara, si spinge al 2,2% di Share. RaiMovie, con Gli Spostati, non va oltre l’1,2% di Share.

Cresce TopCrime, all’1,6% di Share, grazie a CSI Miami. La sfida nel preserale generalista italiano vede primeggiare La Ruota della Fortuna al 29,6% di Share contro L’Eredità Summer ferma al 16,1% di Share. La media del programma condotto da Marco Liorni è buona, ma il rodaggio della concorrenza di Cologno Monzese è maggiore. Senza contare che un format come L’Eredità, solitamente, è pensato per un’altra fascia oraria. Il pubblico si sta gradualmente abituando a questa nuova collocazione, mentre il duo Scotti-Lui – in access prime time – è ormai una certezza.