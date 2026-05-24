Come cambia la Rai, L’Eredità cala l’asso dei campioni e lascia il posto a Insegno, Liorni prende le chiavi dell’estate di De Martino

Grandi manovre nel palinsesto di Rai 1. L’ammiraglia della TV di Stato si prepara a ridisegnare la propria offerta tra il tardo pomeriggio e la prima serata, affidando le chiavi di questa delicata transizione a uno dei volti più solidi della rete, Marco Liorni.

Per il pubblico si preannuncia un’estate ricca di novità e incastri strategici, a cominciare da una settimana speciale ad altissima tensione agonistica.

Cosa succederà a L’Eredità

Prima di salutare la sua collocazione tradizionale, l’Eredità, il quiz show più longevo della televisione italiana mette infatti in campo i suoi assi. Da lunedì 25 maggio a lunedì 1° giugno, lo studio si trasforma in un’arena per soli bomber con il celebre “Torneo dei Campioni“. Si tratta di otto puntate speciali che vedranno scontrarsi i concorrenti più iconici e preparati delle ultime stagioni, pronti a darsi battaglia in una sfida di altissimo livello.

Il meccanismo riproporrà la sequenza storica dei giochi della scuderia, ma con una difficoltà amplificata dal talento degli sfidanti. La tensione salirà fin dalle prime battute con i quesiti diretti di “C’è o non c’è“, la pressione del tempo della “Scalata doppia” e l’intuizione richiesta dai “I Fantastici 4“.

Il cuore del match tornerà a battere con i brividi della “Scossa“, la strategia del “Triello” e la velocità dei “Cento Secondi“, fino ad arrivare all’immancabile “Ghigliottina“. Sarà proprio l’iconico gioco finale delle parole a decretare il Super Campione dell’edizione 2025/2026, incoronando chi riuscirà a conquistare il montepremi più alto o a collezionare il maggior numero di presenze all’atto conclusivo.

L’estate Rai: la nuova programmazione

Una volta terminata la supersfida tra i campioni, l’estate di Rai 1 entrerà ufficialmente nel vivo attraverso una staffetta stagionale studiata nei minimi dettagli. Da martedì 2 giugno il preserale passerà nelle mani di Pino Insegno per il tanto atteso ritorno di “Reazione a Catena“. Il gioco delle associazioni logiche terrà compagnia ai telespettatori per una stagione decisamente extra-large, blindando la fascia oraria fino al prossimo 18 ottobre 2026.

La vera sorpresa strategica di Viale Mazzini si consumerà però a metà luglio e riguarderà la fascia successiva al telegiornale delle venti. Con la meritata pausa estiva di “Affari Tuoi” e del suo conduttore Stefano De Martino, i vertici Rai hanno deciso di evitare le classiche repliche, preferendo calare un vero e proprio asso pigliatutto.

Sarà nuovamente Marco Liorni, al timone di una versione inedita e rimodulata de “L’Eredità”, a occupare lo slot dell’access prime time per tutti i mesi caldi. Si tratta di una mossa che da un lato garantisce la tenuta degli ascolti in un segmento cruciale per la raccolta pubblicitaria e, dall’altro, consacra Liorni come il vero stacanovista e garante del successo della rete. Per gli appassionati di enigmi, la sfida sotto l’ombrellone è appena iniziata.