Daniela Zuccoli rompe il silenzio su Mediaset: “Proposta ignorata per omaggiare Mike Bongiorno”

Ci sono nomi che, per il pubblico della tv italiana, non restano solo nei ricordi. Continuano a vivere in un quiz, in una sigla, in una frase detta con quel tono lì. Mike Bongiorno è uno di questi. Per questo le parole di Daniela Zuccoli, sua moglie, pesano più di una semplice polemica: raccontano una distanza mai davvero chiusa con Mediaset, proprio mentre La Ruota della Fortuna è tornata al centro della scena su Canale 5 con Gerry Scotti.

La stoccata a Mediaset, la proposta ignorata per omaggiare Mike e la cremazione dopo il trafugamento della salma

In un’intervista al magazine Sette, Daniela Zuccoli ha parlato senza giri di parole del rapporto con Mediaset dopo la morte di Mike Bongiorno. “Mai più frequentato Mediaset e mai loro hanno fatto una cortesia a noi, ma non ne abbiamo bisogno”, ha detto la vedova del conduttore. Parole nette, che fanno capire come quella distanza non sia stata solo professionale. Zuccoli ha ricordato anche una proposta arrivata poco dopo la scomparsa del marito: “Mi proposero però una fiction un mese dopo la morte di Mike, rifiutai”. Un dettaglio che restituisce il clima di quei giorni, con il dolore privato della famiglia intrecciato alla figura pubblica di un uomo che ha segnato la storia della televisione italiana.

Il passaggio più attuale riguarda La Ruota della Fortuna, oggi di nuovo protagonista nel preserale di Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui. Zuccoli ha riconosciuto il legame tra Mike e Scotti, ricordando che “Mike diceva che Gerry Scotti era il suo erede”. E proprio Gerry ha raccolto il testimone del celebre game show. Ma nel racconto della vedova c’è anche un retroscena rimasto senza risposta: “Proposi allora una casella con il volto di Mike, come un jolly da legare a una vincita da dare in beneficenza… ma non ho avuto risposta”. Non, almeno nelle sue parole, un omaggio fine a se stesso. Piuttosto un modo per trasformare il ricordo in un gesto concreto. In un programma fatto di simboli, caselle e riti familiari al pubblico, anche un piccolo segno può diventare memoria condivisa.

La vicenda pesa ancora di più se si pensa a ciò che Mike Bongiorno ha rappresentato per Mediaset e per la tv commerciale italiana. La Ruota della Fortuna non era solo un quiz: era un appuntamento di casa, uno di quei programmi che facevano compagnia mentre si apparecchiava o si provava a indovinare la soluzione prima dei concorrenti. Il successo della nuova edizione, insieme agli ascolti forti contro Affari Tuoi, ha riportato inevitabilmente il nome di Mike nel dibattito televisivo. Ed è qui che la ferita raccontata da Daniela Zuccoli diventa più evidente: il format è tornato, il ricordo pubblico anche, ma secondo lei è mancato un gesto diretto verso la famiglia.

Nella stessa intervista, Zuccoli è tornata anche su uno degli episodi più dolorosi e assurdi legati alla memoria del marito: il trafugamento della salma di Mike Bongiorno. La vedova ha spiegato che, quando il corpo fu ritrovato, “aveva ancora i sigilli della ceralacca intatti”. Poi la scelta presa in famiglia: “A quel punto, di farlo cremare: così nessuno ce lo toccherà mai più”. Una frase secca, durissima, che dice più di molte ricostruzioni. Dietro il volto televisivo resta una famiglia che ha dovuto difendere il proprio lutto anche fisicamente, dopo che perfino il luogo del riposo era stato violato. E forse è proprio da lì che le parole su Mediaset suonano meno come una stoccata e più come il racconto di una distanza mai davvero colmata: quella tra il ricordo pubblico di un gigante della tv e il bisogno privato, molto semplice, di sentirsi almeno considerati.