Giacomo è il secondo tronista della nuova edizione di Uomini e Donne: scopriamo chi è e cosa ha detto nella sua presentazione

Uomini e Donne, Giacomo secondo tronista: chi è e cosa ha detto nella presentazione

Il trono classico di Uomini e Donne 2026 comincia a prendere forma. Dopo la presentazione di Giorgia, prima tronista della nuova stagione, e l’ingresso di Alessandra Mussolini nel gruppo fisso degli opinionisti, nella seconda registrazione del dating show di Maria De Filippi è arrivato anche il secondo nome: Giacomo.

Ha 30 anni, lavora lontano dai riflettori e nella sua clip di presentazione ha messo subito le cose in chiaro: prima di giudicarlo, dice, bisogna davvero conoscerlo.

Giacomo, il nuovo tronista che non corre: lavoro, social e voglia di una storia vera

Giacomo ha 30 anni ed è responsabile commerciale in un’azienda. È stato presentato durante la seconda registrazione stagionale di Uomini e Donne, dopo Giorgia, già annunciata nella prima puntata registrata della nuova edizione. Nella video presentazione, diffusa anche sui canali social ufficiali del programma Mediaset, ha scelto un tono sobrio.

Niente frasi a effetto, nessuna posa da personaggio già pronto per la televisione. Piuttosto, il racconto di uno che vuole partire da sé, anche da una certa distanza dal mondo dell’apparenza. “A differenza di tanti miei coetanei non vivo sui social e penso che la realtà con tutti i suoi difetti sia sempre meglio della finzione ostentata a tutti”, ha detto. Una frase che, dentro un programma dove il giudizio del pubblico arriva subito, suona come una premessa precisa.

Giacomo sembra voler dire una cosa semplice: non fermatevi alla prima impressione. E infatti ha aggiunto: “Sembro stare sulle mie, ma ho bisogno di conoscere meglio una persona per aprirmi”. Un dettaglio che racconta molto del suo possibile percorso: potrebbe non essere il tronista dei gesti plateali o delle reazioni immediate. Almeno all’inizio. Potrebbe aver bisogno di tempo, di dialoghi veri, di conoscenze meno frettolose. Il punto centrale, però, resta ciò che cerca.

“Adesso ho voglia di vivermi una storia matura senza tralasciare tutte le esperienze che un ragazzo della mia età potrebbe fare”, ha spiegato. Non una rinuncia alla leggerezza, quindi, ma il desiderio di non ridurre tutto a un’attrazione veloce. E il motivo della sua partecipazione va nella stessa direzione: “Mi sono iscritto a Uomini e Donne non perché io non possa trovare una persona fuori, ma perché qui penso di avere l’opportunità di poterla conoscere in modo serio, onesto e soprattutto senza bruciare le tappe”.

Ora la curiosità è capire se questa immagine riservata e concreta reggerà alla prova dello studio, delle esterne, delle corteggiatrici e degli interventi degli opinionisti. Perché a Uomini e Donne dire di volere una storia matura è solo l’inizio. Poi arrivano i dubbi, le gelosie, i silenzi dopo un’esterna. E lì, davanti alle telecamere, ogni dettaglio pesa.