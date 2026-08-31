Aurora Ramazzotti lascia casa in affitto a Milano: “Spese insostenibili”

Lasciare casa dopo appena due anni, quando l’hai scelta, arredata e vissuta con un bambino piccolo, non è una decisione che si prende a cuor leggero.

Aurora Ramazzotti lo ha spiegato ai follower dopo le immagini del trasloco: lei, Goffredo Cerza e il figlio Cesare cambiano abitazione a Milano non per capriccio, né per mancanza di spazio. Il motivo è molto più concreto: affitto alto e spese accessorie cresciute fino a diventare insostenibili.

Aurora Ramazzotti trasloca: “Spese insostenibili”

Aurora Ramazzotti ha raccontato su Instagram questi giorni fatti di scatoloni, mobili da sistemare e una nuova casa da mettere in ordine. Un trasloco arrivato in un momento già pieno di cambiamenti: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, fresca di matrimonio con Goffredo Cerza e mamma di Cesare, 3 anni, ha spiegato che la decisione è maturata in fretta, circa un mese prima delle nozze. Non proprio il periodo ideale, tra preparativi, telefonate, documenti e scelte pratiche da incastrare nelle giornate.

Il punto, però, non era la casa. Aurora ha chiarito che l’appartamento in cui la famiglia ha vissuto negli ultimi due anni era comodo, adatto alle loro esigenze e in una zona funzionale alla vita con un bambino. Anche per questo molti follower sono rimasti sorpresi: quella casa era stata mostrata sui social, con dettagli sull’arredamento e sugli spazi. Non sembrava il classico trasloco dettato dalla voglia di cambiare tutto.

La spiegazione è arrivata direttamente da lei: “Le spese erano insostenibili”. Al momento della firma del contratto, Aurora e Goffredo non potevano sapere quanto sarebbero aumentati i costi extra. Il canone d’affitto era già alto, ma con il tempo la cifra complessiva è diventata troppo pesante per l’equilibrio familiare. Una situazione che, al di là del nome noto, molti inquilini conoscono bene: spesso non pesa solo la rata mensile, ma tutto quello che si aggiunge dopo, dalle spese condominiali ai costi legati alla gestione della casa.

A rendere tutto più complicato c’è anche il mercato immobiliare milanese, che Aurora ha descritto come rapidissimo. Quando lei e Goffredo hanno trovato un’abitazione adatta, non hanno avuto molto tempo per pensarci: “Ce l’avrebbero soffiata subito e quindi abbiamo dovuto decidere in una settimana” ha raccontato. Una scelta da prendere o lasciare, arrivata proprio nel pieno dei preparativi del matrimonio. Alla fine la coppia ha deciso di muoversi, accettando il caos del trasloco pur di alleggerire una spesa diventata troppo alta.

Il racconto ha colpito anche perché arriva da un volto molto seguito, abituato a condividere la vita familiare con toni diretti. Qui il nodo è semplice: una casa può essere bella, comoda e piena di ricordi, ma non per questo resta la scelta giusta se i costi cominciano a pesare troppo. Così, tra scatoloni e cambi di programma, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ripartono da un’altra abitazione a Milano, con una decisione pratica presa in un periodo in cui, probabilmente, avrebbero preferito pensare solo alla festa e alla nuova vita da marito e moglie.