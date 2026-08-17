Paolo Bonolis torna in Rai? “Potrebbe succedere di nuovo”

Paolo Bonolis è tornato a parlare del suo possibile ritorno in Rai e anche di un terzo Festival di Sanremo

Paolo Bonolis e la Rai: basta accostarli e la curiosità riparte. Perché il conduttore in Rai c’è già stato, ha lasciato il segno, e ogni volta che si parla del suo futuro televisivo torna la stessa domanda: può davvero esserci un ritorno? Per ora il presente resta a Mediaset, con Avanti un altro su Canale 5. Ma la porta, a sentire lui, non è chiusa.

Paolo Bonolis apre alla Rai, ma è netto su Sanremo

Intervistato da Il Foglio, Paolo Bonolis ha spiegato che la Rai non avrebbe mai smesso del tutto di farsi viva. Non un annuncio, certo. Ma nemmeno una chiusura: “Si fa sentire spesso la Rai… Ma io adesso sto bene dove sto… Poi potrebbe anche succedere di nuovo…”. Parole misurate, dette da un volto centrale di Mediaset, pronto a tornare nel preserale di Canale 5 con Avanti un altro.

Bonolis ribadisce di stare bene dove si trova, ma lascia filtrare uno spiraglio. In tv, a volte, un “potrebbe” pesa più di tante smentite. Diverso il discorso su Sanremo. Alla domanda su un possibile ritorno alla guida del Festival, la risposta è stata netta: “No, basta. Adesso lo fa Stefano De Martino che è molto bravo e verrà bene. Ho 65 anni, largo ai giovani, io ho le cosette mie”. Qui Bonolis non lascia margini. E, nel citare Stefano De Martino, sposta anche il tema sul ricambio generazionale, nodo che la televisione italiana affronta spesso con fatica.

Nella stessa intervista, il conduttore ha parlato anche del futuro del piccolo schermo, sempre più diviso e commerciale: “Siamo tutti su uno scaffale, tutti in vendita. Forse la Tv del futuro cercherà di raccontare ciò che è fuori per chi ha paura di uscire”. Una riflessione amara, ma non rassegnata. Da parte di uno che la televisione la conosce bene e sa che il pubblico cambia abitudini, piattaforme e orari, ma continua a cercare compagnia.

Alla fine, il punto non è solo se Bonolis tornerà in Rai. È il modo in cui continua a guardare la tv: con ironia, distanza e quella lucidità di chi sa che uno studio, una sigla e un applauso funzionano davvero solo se dietro c’è ancora qualcosa da raccontare.