Affari Tuoi, Lupo parla dell’esclusione sua e di Thanat: frecciata alla produzione

Chi ha seguito la nuova edizione di Affari Tuoi se n’è accorto quasi subito: nello studio rinnovato con Stefano De Martino non mancava solo Gennarino, sostituito dal nuovo cagnolino Tommasino.

All’appello mancavano anche Lupo e Thanat, due presenze ormai familiari per il pubblico del game show di Rai 1. Non erano concorrenti, non erano conduttori. Eppure, sera dopo sera, si erano ritagliati un posto preciso nel rito del programma. La loro assenza, però, non sarebbe dipesa da una scelta personale.

Lupo e Thanat fuori da Affari Tuoi: dai rimborsi per Milano al silenzio della produzione

A raccontare la propria versione è stato Lupo, intervistato da FanPage. E il punto, secondo lui, è chiaro: lui e Thanat non avrebbero mai detto no al trasferimento di Affari Tuoi a Milano. Anzi, avrebbero dato la loro disponibilità a continuare l’esperienza nel programma, chiedendo però un sostegno per viaggio, vitto e alloggio, soprattutto perché Lupo vive a Roma.

Una richiesta concreta, legata agli spostamenti continui, che però potrebbe essere diventata il nodo della vicenda. “Stefano De Martino ci era sembrato assolutamente disponibile ad averci con sé anche a Milano”, ha spiegato Lupo. Poi, però, da parte della produzione non sarebbe arrivata una risposta chiara. Il contratto sarebbe semplicemente scaduto, senza rinnovo e senza spiegazioni dirette: “Non ci hanno più richiamati”.

A colpire di più i fan, però, è stato un altro dettaglio: il mancato saluto in onda. De Martino ha dedicato un momento a Gennarino, assente nella nuova edizione, mentre per Lupo e Thanat non ci sarebbe stato alcun riferimento pubblico. Ed è lì che l’amarezza si fa più personale. Non solo per l’uscita di scena, ma per la sensazione di non essere stati riconosciuti come parte dell’identità di Affari Tuoi.

In tv, anche le presenze laterali diventano abitudine: un gesto, una battuta, un volto che torna ogni sera prima del pacco decisivo. Lupo ha escluso anche l’ipotesi di una sostituzione con figure simili, rivendicando l’unicità del duo: “Lupo e Thanat non li trovi in altre persone”.

Resta così una zona grigia, di quelle che spesso accompagnano i cambi di stagione televisiva: nuovi studi, nuove necessità produttive, vecchie presenze che spariscono senza troppi annunci. Da casa può sembrare un dettaglio. Per chi quel programma lo viveva ogni sera, invece, il silenzio pesa quasi più dell’esclusione.