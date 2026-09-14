Marina La Rosa torna al GF Vip: la lettera del 2016 in cui difendeva Clemente Russo e attaccava il reality dei vip

Marina La Rosa, volto simbolo del primo Grande Fratello, torna nel racconto televisivo per la sua annunciata partecipazione alla prossima edizione del GF Vip.

Un rientro che riporta a galla una lettera inviata nel 2016 a Dagospia, in cui difendeva Clemente Russo e attaccava senza troppi giri di parole il reality dei vip. Un passaggio curioso, quasi un cerchio che si chiude: dalla Casa del 2000 alla Casa dei famosi, passando per una presa di posizione che allora fece parecchio discutere.

Dal primo Grande Fratello al ritorno nella Casa: la parabola televisiva di Marina La Rosa

Marina La Rosa entrò nella Casa del Grande Fratello nel settembre del 2000, quando il reality era ancora una novità assoluta per il pubblico italiano e Canale 5 lo raccontava come un esperimento sociale, prima ancora che come uno show. Aveva 23 anni, arrivava da Messina e in poche settimane diventò uno dei volti più riconoscibili della prima edizione, quella condotta da Daria Bignardi e vinta da Cristina Plevani.

Il soprannome di “gattamorta”, appiccicato con la rapidità spietata della tv di quegli anni, le rimase addosso a lungo. Troppo, avrebbe spiegato poi lei stessa.

Nella lettera inviata a Dagospia il 5 ottobre 2016, La Rosa tornava proprio su quell’esplosione improvvisa: copertine, ospitate, serate nei locali, “aerei privati” mandati a prenderla, soldi “facili” e una fama arrivata di colpo. Un mondo in cui persone comuni diventavano all’improvviso personaggi televisivi, con tutto quello che ne consegue.

Oggi il suo ritorno al GF Vip ha quindi un sapore diverso: non è più la scoperta, ma il rientro in una macchina che Marina conosce bene. E che in passato ha giudicato con parole tutt’altro che leggere.

La lettera a Dagospia del 2016: “Sto con Clemente”, la difesa di Russo

Il testo del 2016 nasceva dal caso che aveva travolto Clemente Russo e Stefano Bettarini durante la prima edizione del Grande Fratello Vip. In una conversazione notturna, Bettarini aveva parlato di presunti tradimenti e relazioni, mentre Russo aveva pronunciato una frase violenta riferita all’ipotesi di una moglie infedele. La produzione decise poi di espellere il pugile dalla Casa. Sulla vicenda intervennero anche politici e associazioni, in un clima di polemica molto acceso. Marina La Rosa, nella sua lettera, prese posizione in modo netto. Definì Russo una “vittima sacrificale” della puntata e scrisse: “Io sto con Clemente, nu brav’ uaglione”.

Parole che oggi tornano inevitabilmente a circolare, perché arrivano da una ex protagonista del format che, secondo quanto emerso, sarebbe pronta a rimettersi in gioco proprio nella versione vip del programma. La Rosa contestava l’accusa di istigazione al femminicidio, ritenendola eccessiva, e parlava di “finto buonismo” televisivo. Una difesa chiara, diretta. Anche ruvida. Nello stesso intervento, l’ex concorrente non risparmiava nemmeno Bettarini, pur ridimensionando il peso delle sue frasi. Non lo definiva certo un gentleman, ma sosteneva che avesse fatto “ciò che fanno la maggior parte degli uomini”.

Una lettura che già allora divise, soprattutto perché arrivava mentre il dibattito pubblico sulla violenza verbale contro le donne e sulla responsabilità dei personaggi televisivi stava cambiando passo.

Quando Marina giudicava i vip: filtri che cadono, disagio e “involuzione umana”

La parte più interessante della lettera, riletta oggi, riguarda però il giudizio di Marina La Rosa sui vip nella Casa. L’ex concorrente scriveva di provare una sorta di “compassione” per loro, parlando di disagio, claustrofobia e fatica nel reggere un’esposizione continua.

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Poi andava giù più dura: secondo lei, una volta tolti i filtri della celebrità e del personaggio, quei concorrenti mostravano “serie difficoltà relazionali” e finivano per dare il peggio di sé. Era una critica al programma, ma anche alle persone scelte per abitarlo. La Rosa parlava di “involuzione umana”, citava la società “liquida” di Zygmunt Bauman e descriveva il reality come un posto in cui la forma batte la sostanza. Parole da osservatrice esterna, sì, ma non da estranea: lei quella macchina l’aveva vissuta quando ancora nessuno, in Italia, sapeva davvero come funzionasse. E proprio per questo rivendicava una certa autorità nel commentarla.

Quel passaggio, oggi, suona come un precedente scomodo. O almeno curioso. Perché Marina La Rosa non criticava solo una puntata o un episodio: metteva in discussione l’intero meccanismo del GF Vip, la sua capacità di portare i concorrenti verso il conflitto, l’imbarazzo, la frase sbagliata detta alle tre di notte. Materiale perfetto per la televisione. Spesso pessimo per chi lo pronuncia.

Il cortocircuito del rientro: cosa cambia quando la critica diventa concorrente

Il ritorno di Marina La Rosa al GF Vip apre quindi un cortocircuito piuttosto evidente: chi nel 2016 descriveva i vip come figure spogliate dei propri filtri ora si prepara a entrare nello stesso spazio, con le stesse telecamere, gli stessi microfoni e la stessa fame di dinamiche.

Cambia il ruolo. Non più commentatrice, ma concorrente. Non è detto che sia una contraddizione. Può essere anche una scelta consapevole, forse persino coerente con la sua storia televisiva: tornare nel luogo in cui tutto è cominciato, ma da adulta, con un’immagine meno subita e più controllata.

Resta però il peso di quelle parole. “La televisione è un tritacarne”, scriveva Marina La Rosa ricordando gli anni successivi al primo Grande Fratello. Una frase che, a distanza di tempo, sembra quasi un avvertimento rivolto anche a sé stessa.

Il pubblico, intanto, ritroverà una figura che non appartiene alla categoria dei vip nati sui social, ma a quella prima generazione di personaggi usciti dalla televisione generalista. Nel bene e nel male. E sarà proprio questo il punto più osservato: vedere come Marina La Rosa, che aveva giudicato il reality dei vip da fuori, si muoverà ora dentro la Casa. Con il passato addosso. E con una lettera del 2016 che molti, inevitabilmente, torneranno a leggere.