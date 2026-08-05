La Ruota della Fortuna festeggia Gerry Scotti: puntata speciale per i 70 anni del conduttore

La Ruota della Fortuna prepara un appuntamento speciale per il 7 agosto 2026: Gerry Scotti festeggia 70 anni e il programma lo omaggia con giochi e rompicapo dedicati alla sua carriera.

Gerry Scotti spegne 70 candeline, ma la sua voglia di continuare a sorprendere – dentro e fuori dal piccolo schermo – non si spegne mai. Il prossimo 7 agosto sarà una giornata importante per il celebre conduttore che, da un anno, ha portato La Ruota della Fortuna in Access Prime Time con risultati notevoli. Il game show di Canale 5 sembra aver ritrovato i fasti di un tempo, non come quando a condurla era Mike Bongiorno, ma fare il 30% di Share oggi (soprattutto d’estate) è un piccolo grande record da custodire. Soprattutto se arriva dopo una stagione autunnale e invernale esaltante.

Scotti ha fatto girare la ruota più del dovuto, questa non è fortuna: si tratta di capacità, la stessa che ha portato Canale 5 ha superare più di una volta la concorrenza di Raiuno. Quella che fino al ritorno de La Ruota della Fortuna sui teleschermi sembrava “impossibile” da arginare. Per tutto questo e anche di più, Gerry Scotti va festeggiato. Mediaset, nel giorno del suo genetliaco, omaggia uno dei suoi pilastri. I tabelloni de La Ruota della Fortuna del prossimo 7 agosto saranno tutti dedicati a Gerry Scotti: i concorrenti dovranno risolvere giochi con tema principale alcune fasi della vita del noto presentatore e speaker radiofonico.

La Ruota della Fortuna fa festa: speciale dedicato al compleanno di Gerry Scotti

Le sorprese non sono finite: nel corso della puntata dedicata al conduttore, i concorrenti che parteciperanno saranno tutti vecchie conoscenze del presentatore di Pavia. La Ruota della Fortuna, infatti, il 7 agosto 2026 avrà come concorrenti Ferdinando Sallustio, Enrico Remigio e Nicolò Scalfi. Il primo ha partecipato a Passaparola (altro gioco condotto da Gerry Scotti che tornerà in auge nell’anno venturo) per ben 115 puntate. Il secondo ha tenuto banco a Chi Vuol Essere Milionario? completando la scalata verso il milione, correva l’anno 2020.

Il terzo e ultimo partecipante, invece, ha vinto ben 838.000 euro nel corso di Caduta Libera, quando a condurlo naturalmente c’era Virginio Scotti, per un totale di 88 puntate. Questo rendez-vous a La Ruota della Fortuna vedrà anche la partecipazione di Samira Lui, co-conduttrice del gioco che in questi anni si è molto affezionata a Scotti. In primis perchè le ha insegnato i fondamentali del piccolo schermo, in secundis perché il legame tra i due – nel corso delle puntate – si è sempre più affinato. Al punto che il noto presentatore dovrebbe anche fare da testimone alle nozze della Lui.

Un’altra stagione da protagonista

Quest’ultimo aspetto, però, resta un’indiscrezione non confermata. Anche perchè i preparativi del matrimonio della Lui dovrebbero essere ancora in pieno svolgimento. Intanto Scotti si prepara, con le persone che ama e il pubblico a casa, a spegnere 70 candeline. Un traguardo importante in cui il piccolo schermo doveva entrare necessariamente. Scotti, tra radio e televisione, ha fatto davvero qualunque cosa e il pubblico radiotelevisivo (fatto anche di tanti suoi colleghi) gli rende omaggio nel modo migliore.

Infatti il presentatore di Pavia, dopo aver festeggiato a dovere, si prepara a vivere un’altra stagione televisiva da protagonista. Forse è davvero questo il regalo più bello che potessero fargli, perchè lo “zio” Gerry non ha ancora intenzione di passare la mano. Passare parola, semmai, ma per quello c’è ancora tempo. Come afferma sempre più spesso, nel gioco e nella vita la ruota gira e la sua non ha ancora fermato il contatore.