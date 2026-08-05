Fiorella Mannoia torna protagonista in Rai: The Voice Senior non è una semplice parentesi

Fiorella Mannoia sarà nella giuria di The Voice Senior per sostituire Loredana Bertè. Un passaggio di testimone fra colleghe a causa di impegni dell’ultimo minuto, questo ci ha tenuto a precisare la Rai, che non consentono alla cantautrice di Bagnara Calabra di partecipare alla prossima edizione del programma. Le indiscrezioni, senza ancora nessun tipo di conferma, parlano di una possibile chiamata per il Festival di Sanremo 2027. De Martino starebbe, infatti, pensando a Loredana Bertè per arricchire il cast della prossima edizione della kermesse canora.

Torniamo, però, a Fiorella Mannoia. La cantante romana è reduce da un tour importante dal titolo “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve” in omaggio a Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati. Rivederla in televisione, però, non è casuale: Mannoia ha sempre avuto un ottimo rapporto con il piccolo schermo. Proprio in Rai, nel passato recente, ha fatto diversi programmi: da Uno, Due, Tre…Fiorella! a La Versione di Fiorella e Semplicemente Fiorella. Pezzi di un mosaico televisivo che ha messo in evidenza la duttilità dell’artista che riesce a intrattenere non solo con la musica.

Fiorella Mannoia a The Voice Senior

Agli occhi dei telespettatori si conferma una personalità poliedrica e proprio per questo la Rai potrebbe tornare a scommettere su di lei. The Voice Senior, che la vedrà in giuria assieme a Clementino, Nek, Arisa e Rocco Hunt potrebbe essere il terreno migliore per preparare il futuro. La trasmissione condotta da Antonella Clerici, oltre alla musica, ha spesso puntato sui siparietti divertenti in grado di far esaltare il pubblico a casa. Gran parte del merito, nelle scorse edizioni, è andato a Clementino. Artista poliedrico in grado di esibirsi anche come “showman”.

I suoi freestyle e le sue battute hanno fatto la differenza negli scambi con i colleghi. Ecco perchè The Voice ha mantenuto, in ogni sua versione, un’identità precisa fatta anche di divertimento e colpi di scena. Avere Fiorella Mannoia a bordo vuol dire anche fare affidamento su un certo tipo di intrattenimento e addirittura una certa vis comica. La cantante ha sempre amato divertirsi in televisione: senza bisogno di fare la macchietta, all’occorrenza si è lasciata andare a scambi di battute divertenti che hanno mostrato una complicità e un carisma, con colleghi e colleghe, d’altri tempi.

La tv come valore aggiunto

Pensiamo alle ospitate con Corrado Guzzanti nei programmi di Serena Dandini, per fare un esempio relativo al recente passato. Non può dirsi certo passato remoto. Ora quel bagaglio di possibilità ritorna attuale. Con Clementino, Fiorella Mannoia può fare sfoggio di tutta la sua competenza musicale ma anche lasciarsi coinvolgere in qualche siparietto divertente. Proprio come hanno fatto e fanno Arisa, Nek e Rocco Hunt. Se l’alchimia funziona, come spera Viale Mazzini, l’esperienza a The Voice Senior potrebbe aprire altre porte televisive alla Mannoia.

È ancora presto per parlare, in maniera definitiva, di qualsiasi cosa: sicuramente, però, un asso nella manica come quello della cantante romana non capita di averlo tutti giorni. La stagione televisiva della Rai comincia anche nel suo nome e non è detto che non possa proseguire in tal senso. Le idee al vaglio sono tante e l’ipotesi di rimettere – in un futuro più prossimo di quanto si creda – Fiorella Mannoia in prima serata comincia a frullare nella testa di qualche addetto ai lavori.

Le ipotesi per il futuro

La Rai riflette e per il momento vuole vedere come andrà quest’edizione di The Voice Senior. L’avvenire è ancora da concepire, ma avere una Fiorella Mannoia in più a disposizione (come possibile freccia nell’arco dell’intrattenimento) è comunque un ottimo punto di ripartenza. Il suo nome, nel recente passato, era stato anche accostato al Festival di Sanremo – in qualità di Direttrice Artistica della kermesse, prima che venisse insignito Stefano De Martino – l’Ariston può aspettare. Viale Mazzini no.

Ecco perché comincia a cucire un abito televisivo su misura di un’artista poliedrica che ha avuto sempre la buona volontà e la capacità di mettersi in gioco. L’approdo a The Voice Senior non è solo una parentesi, ma potrebbe diventare l’anticamera per un avvenire da protagonista nel Servizio Pubblico. La musica è (ri)cominciata sul piccolo schermo, bisogna stabilire soltanto quali note valorizzare. Magari con uno show in prima serata.