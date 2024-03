Proseguono i festeggiamenti per i 70 anni della Rai. In queste celebrazioni, la piattaforma Rai Play è diventa fondamentale lasciando accedere liberamente ad una fetta delle teche del Servizio Pubblico. Questa volta ‘sblocca’ un’altra delle puntate di un programma che al termine degli anni ’80 è stato un fiore all’occhiello prestigioso nelle seconde serate di Rai 2, parliamo di DOC.

“D.O.C. : Musica e altro a denominazione d’origine controllata”, scritto da Renzo Arbore e Ugo Porcelli e condotto da Renzo Arbore, Gegè Telesforo e Monica Nannini, ha portato sulla seconda rete i grandi protagonisti della musica nazionale e internazionale.

Nel suo portfolio, Rai Play ha già una pagina dedicata esclusivamente a D.O.C in cui sono disponibili sette puntate andate in onda a cavallo tra il 1987 ed il 1988.

Speciale DOC – Fiorella Mannoia: puntata del 16 giugno 1988

Rai spegne le sue 70 candeline insieme ad una delle artiste più talentuose e importanti del panorama musicale in Italia: Fiorella Mannoia. Il prossimo 4 aprile l’artista romana compirà esattamente 70 anni, per questa ragione Rai Teche pubblicherà – da venerdì 29 marzo su RaiPlay – il suo concerto mandato in onda nell’ambito della trasmissione “Speciale Doc” il 16 giugno 1988.

Cosa canta Fiorella Mannoia?

All’interno di Speciale DOC per la cantante – recentemente impegnata al Festival di Sanremo per la sua sesta partecipazione in gara con ‘Mariposa’ – vedremo una mezz’ora intensissima in cui la cantante si esibisce coi suoi capolavori indiscussi, da “Quello che le donne non dicono” a “Come si cambia”, da “Il tempo non torna più” a “I dubbi dell’amore”.

Alla data della trasmissione, Fiorella Mannoia era nel mondo della musica da 20 anni e aveva già realizzato tanti dei suoi intramontabili successi, molti dei quali contenuti nell’album “Canzoni per parlare”, edito proprio nel 1988.

Oltre alle performance canore col suo timbro unico, il tipico registro da contralto e la tecnica impeccabile, la cantante risponde alla domanda del giornalista musicale Mario De Luigi parlando del frequente passaggio da una casa discografica all’altra e spiegando, con grande saggezza, che “quando si è alla ricerca della strada giusta non si fa altro che cambiare”.

Particolarmente suggestivo il finale del concerto sulle note di “Le notti di maggio” in duetto con Ivano Fossati, autore del brano con cui la cantante romana aveva partecipato alla XXXVIII edizione del Festival di Sanremo.

Dove guardare Speciale DOC – Fiorella Mannoia?

Lo special sarà disponibile a partire da domani, 29 marzo 2024 a questo link