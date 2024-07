TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 23 luglio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 23 luglio 2024: su Sky Cinema Due in prima serata il film di Luca Guadagnino.

I programmi della sera in tv, 23 luglio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Generazione di fenomeni – La miglior nazionale di Pallavolo (ore 21.20) La Nazionale di pallavolo degli anni ’90 è la squadra nazionale maschile più vincente dello sport italiano: i nomi sono leggenda, come è leggenda il loro allenatore, Julio Velasco

I programmi della sera in tv, 23 luglio 2024: canali tematici

TV2000 (ch. 54) – Scusa, me lo presti tuo marito (film, ore 20:50) :

(ch. 54) – (film, ore 20:50) : Twentyseven (ch. 27) – Austin Powers – La spia che ci provava (film, ore 21:10) Austin Powers scopre che il dottor Male e’ tornato indietro nel tempo, nel 1969, per recuperare il mojo, una pozione di erbe afrodisiache.

I programmi della sera in tv, 23 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Chiamami col tuo nome (ore 21:15) Delicata pellicola di Luca Guadagnino premiata con l’Oscar 2018 per la sceneggiatura. Estate 1983: il diciassettenne Elio conosce lo studente americano Oliver e ne rimane attratto.

