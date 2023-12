Fiorella Mannoia a Sanremo 2024 tornerà in gara a distanza di 7 anni dopo l’ultima partecipazione avvenuta nel 2017 dove si classificò al secondo posto con Che sia benedetta. Per la cantante il palco dell’Ariston non è una novità, già in passato ha avuto modo di essere presente all’evento musicale sia all’interno del cast per la competizione, sia nel ruolo di ospite.

Nella carriera dell’artista non solo musica, ma anche televisione e qualche prova da attrice. Vediamo nel dettaglio.

Fiorella Mannoia a Sanremo 2024: le partecipazioni tv

Spesso è stata ospite in programmi televisivi, molte le kermesse a cui ha preso parte tra cui il Festivalbar, Music Awards e il Coca-Cola Summer Festival. E’ stata in veste di ospite, anche ad alcune edizioni di Amici, esibendosi in duetto con i giovani cantanti del programma e firmando due brani per Deborah Iurato.

La cantante ha alle spalle anche alcune partecipazioni cinematografiche. Nel 2015, a dodici anni di distanza dalla partecipazione al film Prima dammi un bacio, Fiorella Mannoia torna alla recitazione, dopo essere stata scelta da Michele Placido per il cast di 7 minuti. Nel febbraio 2016, invece, esce nelle sale cinematografiche Perfetti sconosciuti, commedia di Paolo Genovese dove Fiorella firma il testo e voce dell’omonimo brano, tema principale del film composto insieme a Bungaro e Cesare Chiodo.

Non solo, la Mannoia (affiancata da Clementino) nell’autunno 2017 ha condotto il suo primo spettacolo televisivo, un one-woman show su Rai 1 intitolato Un, due, tre…Fiorella! Due puntate a base di musica e sketch in compagnia di tanti ospiti del panorama musicale, televisivo e cinematografico. Le due puntate andate in onda il 16 e 23 settembre 2017 hanno ottenuto una media di quasi 3.9 milioni di telespettatori ed il 21.1% di share.

Nel 2021 Fiorella si ripete. Sempre su Rai 1 conduce lo show La musica che gira intorno, titolo che – fra le altre cose – omaggia la canzone di Ivano Fossati. Dal Teatro 1 di Cinecittà World, due appuntamenti di musica e spettacolo in onda nel gennaio 2021 che, tra gli ospiti, vedeva figurare anche Amadeus, allora vicino a condurre e dirigere il suo secondo Sanremo. Anche in questi due appuntamenti la media d’ascolto fu di quasi 3.9 milioni di spettatori ed il 16.9% di share.

Nello stesso anno, ma in autunno, si spostò in seconda serata su Rai 3 per il late-show La versione di Fiorella. Nel programma cantante alternò momenti di spettacolo a talk con tanti personaggi celebri.

Fiorella Mannoia: i precedenti a Sanremo

Cinque partecipazioni in gara. Nel 1981 con Caffè nero bollente (11°posto), nel 1984 con Come si cambia (14° posto), replicò nel 1987 con uno dei brani suoi più rappresentativi Quello che le donne non dicono (8° posto), nel 1988 per Le notti di Maggio (10° posto) e, come detto, nel 2017 con Che sia benedetta sfiorando la vittoria, ma conquistando il miglior piazzamento (2° posto).

La ricordiamo super-ospite del Festival nel 2000, in occasione della cinquantesima edizione del Festival nonché seconda edizione condotta da Fabio Fazio. In quell’edizione la Mannoia si esibì con due brani: Il pescatore e Oh che sarà.

Durante la quarta serata dell‘edizione 2014 duetta con Frankie hi-nrg mc come guest con il brano Boogie omaggiando Paolo Conte.

Nel 2019, tornò ancora da ospite per la seconda serata del secondo e ultimo Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni Il peso del coraggio per la prima volta dal vivo e duettando con Claudio Baglioni sulle note di Quello che le donne non dicono.

Infine affiancò Sangiovanni, nel 2022, per la serata dei duetti cantando A muso duro di Pierangelo Bertoli.